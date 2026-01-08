GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vote - décembre 2025

 | Source: BNP Paribas SA BNP Paribas SA

Raison sociale de l'émetteur :
BNP PARIBAS - SA au capital de 2.233.569.514 euros

Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris

Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par
l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers


 Date Nombre d'actions composant le capital    Nombre total de droits de vote 
 
 
       
31 décembre 20251 116 784 7571 116 784 757 
       


Pièce jointe


Attachments

2025.12_DDV_mensuelle_BNP_PARIBAS

Recommended Reading