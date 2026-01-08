Jiangxi Fengcheng ist Gastgeber der Circular Economy Industry Innovation and Development Conference zum Erfahrungsaustausch über die grüne Transformation der chinesischen Landkreise

YICHUN, China, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich fand in Fengcheng (Provinz Jiangxi) die Circular Economy Industry Innovation and Development Conference (Konferenz für Innovation und Entwicklung der Kreislaufwirtschaft) unter dem Motto „Circular Empowerment, Innovative Symbiosis“ (Stärkung der Kreislaufwirtschaft, innovative Symbiose) statt. Die Konferenz wurde gemeinsam vom Xinhua Daily Telegraph und der Niederlassung der Xinhua News Agency in Jiangxi veranstaltet und vom Stadtkomitee der KPCh Fengcheng, der Volksregierung der Stadt Fengcheng und dem Fengcheng Circular Economy Park ausgerichtet. Mehr als 200 Vertreter von Branchenverbänden, Forschungseinrichtungen und Unternehmen nahmen teil, um gemeinsam Wege für eine hochwertige Entwicklung der Kreislaufwirtschaft zu erörtern.

Als Modell auf Landkreisebene für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in China hat sich Fengcheng erfolgreich von einem ehemaligen Distributionszentrum für Ressourcenrecycling zu einer nationalen Demonstrationsbasis für die grüne Industrie gewandelt. Es entstand ein Industriecluster, dessen Kern die Aufbereitung von recyceltem Kupfer, Aluminium und Kunststoffen bildet. Im Jahr 2024 erreichte der Gesamtwert der Industrieproduktion im Bereich der Kreislaufwirtschaft im Park 56,85 Milliarden Yuan. Dabei entfielen auf recyceltes Altkupfer etwa 12 % und auf recyceltes Altaluminium etwa 7,3 % des nationalen Gesamtaufkommens.

Auf der Konferenz erklärte Zhang Shuji, Sekretär des Stadtkomitees der KPCh Fengcheng, dass die Stadt durch den Aufbau eines geschlossenen Kreislaufsystems („Ressource-Produkt-Abfall-Recyclingressource“) nicht nur eine industrielle Modernisierung erreicht, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz geleistet hat. Allein durch die Nutzung von recyceltem Kupfer und Aluminium konnten im Jahr 2024 die Kohlenstoffemissionen um 11,76 Millionen Tonnen gesenkt werden.

Im Rahmen der Konferenz wurde zudem das „Blue Book on the High-Quality Development of Circular Economy in Fengcheng, Jiangxi“ (Blaubuch über die hochwertige Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in Fengcheng, Jiangxi) veröffentlicht. Es fasst die Entwicklungslogik und die praktischen Erfahrungen von Fengcheng systematisch zusammen und formuliert das Ziel, ein „nationales Drehkreuz für grüne Lieferketten“ aufzubauen. Damit bietet es wertvolle Referenzwerte für den asiatischen Raum, um die Kreislaufwirtschaft zu fördern und eine nachhaltige Entwicklung zu realisieren.

Quelle: Fengcheng Circular Economy Park