Fengcheng, dans la province du Jiangxi, accueille la Conférence sur l’innovation et le développement de l’économie circulaire et partage son expérience en matière de transition verte des comtés chinois

YICHUN, Chine, 08 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ville de Fengcheng, dans la province du Jiangxi, a récemment accueilli la Conférence sur l’innovation et le développement de l’économie circulaire, organisée autour du thème « Circular Empowerment, Innovative Symbiosis » (Autonomisation circulaire, symbiose innovante). L’événement était coorganisé par le Xinhua Daily Telegraph et la branche du Jiangxi de l’agence de presse Xinhua News Agency, et mis en œuvre par le CPC Fengcheng Municipal Committee (Comité municipal du Parti communiste chinois [PCC] de Fengcheng), le Fengcheng Municipal People’s Government (Gouvernement populaire municipal de Fengcheng) et le Fengcheng Circular Economy Park (Parc d’économie circulaire de Fengcheng). Plus de 200 représentants issus d’associations industrielles, d’instituts de recherche scientifique et d’entreprises ont pris part à la conférence, afin d’explorer ensemble la voie d’un développement de haute qualité de l’économie circulaire.

Modèle de référence au niveau des comtés pour le développement de l’économie circulaire en Chine, Fengcheng a réussi sa transformation. La ville est passée d’un ancien centre de recyclage et de distribution des ressources à une base nationale de démonstration de l’industrie verte, en développant un pôle industriel centré sur le cuivre recyclé, l’aluminium recyclé et les plastiques recyclés. En 2024, la valeur totale de la production de l’industrie de l’économie circulaire du parc a atteint 56,85 milliards de yuans, le cuivre recyclé représentant environ 12 % du total national, et l’aluminium recyclé 7,3 %.

Lors de la conférence, Zhang Shuji, secrétaire du CPC Fengcheng Municipal Committee (Comité municipal du PCC de Fengcheng), a expliqué qu’en mettant en place un système en boucle fermée « ressources — produits — déchets — ressources recyclées », Fengcheng a non seulement réussi à moderniser son industrie, mais a également apporté une contribution significative à la lutte contre le changement climatique. À elle seule, l’utilisation du cuivre et de l’aluminium recyclés a permis de réduire les émissions de carbone de 11,76 millions de tonnes en 2024.

À cette occasion, le « Blue Book on the High-Quality Development of Circular Economy in Fengcheng, Jiangxi » (Livre bleu sur le développement de haute qualité de l’économie circulaire de Fengcheng, Jiangxi) a également été publié. Ce document résume de manière systématique la logique de développement et les pratiques concrètes de Fengcheng, tout en définissant l’objectif de créer un « pôle national de la chaîne d’approvisionnement verte ». Il offre ainsi une référence précieuse aux pays et régions d’Asie souhaitant promouvoir l’économie circulaire et atteindre un développement durable.

Source : Fengcheng Circular Economy Park