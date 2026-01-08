Déclaration d'actions et de droits de vote de la société Valneva SE - décembre 2025

VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

31 décembre 2025

Dénomination sociale : VALNEVA

Adresse du siège social : Îlot Saint Joseph Bureaux Convergence – 12T Quai Perrache – 69002 Lyon

Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 8 janvier 2026

Nombre d’actions

composant le capital de Valneva Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus* Origine de la variation Date à laquelle cette variation a été constatée Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**







173 539 745



actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune 189 428 384 Passage en droit de vote double de 3 412 actions ordinaires







Passage au porteur de 4 895 titres assortis d’un droit de vote double







Exercice d’options de souscription d’actions donnant lieu à l’émission de 429,317 actions ordinaires







Attribution définitive de 255 218 actions ordinaires gratuites



Entre le 1 et le 27 décembre 2025







Entre le 1 et le 27 décembre 2025





Entre le 1 et le 5 décembre 2025













Le 15 décembre 2025



189 304 062

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil . Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

