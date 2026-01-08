Déclaration d'actions et de droits de vote de la société Valneva SE - décembre 2025

Déclaration d’actions et de droits de vote

31 décembre 2025
Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : Îlot Saint Joseph Bureaux Convergence – 12T Quai Perrache – 69002 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 8 janvier 2026

Nombre d’actions
composant le capital de Valneva		Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*Origine de la variationDate à laquelle cette variation a été constatéeNombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
 

 

173 539 745

actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune		189 428 384Passage en droit de vote double de 3 412 actions ordinaires

 

Passage au porteur de 4 895 titres assortis d’un droit de vote double

 

Exercice d’options de souscription d’actions donnant lieu à l’émission de 429,317 actions ordinaires

 

Attribution définitive de     255 218 actions ordinaires gratuites

 		Entre le 1 et le 27 décembre 2025

 

Entre le 1 et le 27 décembre 2025
  

Entre le 1 et le 5 décembre 2025

 




Le 15 décembre 2025

 		189 304 062

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

