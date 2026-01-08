ZenaTech completa su vigésima adquisición en el primer año de Drone como Servicio, fortaleciendo las oportunidades de gestión de incendios forestales y obras públicas en California

VANCOUVER, Columbia Británica, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), un proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció hoy que ha completado su vigésima adquisición. La adquisición más reciente es L.D. King, Inc., una firma de ingeniería civil y topografía de terrenos bien establecida con sede en el área de Los Ángeles, lo que fortalece aún más su presencia en soluciones de drones en una de las regiones más sensibles a incendios forestales y propensas a desastres naturales en Estados Unidos. Esta adquisición culmina un exitoso primer año de ejecución de su estrategia de expansión de Drone como Servicio para habilitar la accesibilidad a drones a escala para la innovación de trabajos heredados, de baja tecnología o manuales. Desde enero de 2025, la empresa ha construido una red de negocios en Estados Unidos y a nivel global que incluye miles de relaciones existentes con clientes comerciales y gubernamentales.

"Hemos superado nuestros objetivos del primer año para Drone como Servicio, subrayando tanto el ritmo como la disciplina con la que estamos escalando nuestra estrategia de consolidación en múltiples industrias maduras para la modernización con drones, lo que representa oportunidades significativas aún no explotadas para aplicaciones de Drone como Servicio. El mercado global de servicios de drones está creciendo a más del 36 % anual y se espera que alcance los 355 mil millones de dólares para 2032, según Pragma Market Research, creando una oportunidad sustancial a largo plazo para ingresos escalables y recurrentes”, dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Nuestra vigésima adquisición, las profundas relaciones de L.D. King y su historial operativo de décadas, proporcionan una plataforma ideal para implementar nuestros servicios habilitados por drones a escala para clientes gubernamentales y desarrolladores inmobiliarios existentes. Continuamos expandiéndonos en la gestión de recursos naturales, capacidades ampliadas para la futura gestión de incendios forestales, evaluaciones posteriores a desastres y actividades de planificación regional".

Fundada en 1965, L.D. King, Inc. ha prestado servicios al sur de California durante más de seis décadas, con una reputación de calidad y relaciones a largo plazo con clientes en obras públicas, proyectos comerciales y residenciales. El equipo multidisciplinario de la firma, compuesto por profesionales con licencia, ofrece servicios integrales que abarcan desde topografía de terrenos e ingeniería hasta planificación y gestión de la construcción, atendiendo las diversas necesidades de agencias gubernamentales municipales y desarrolladores privados.

Construyendo la base para el crecimiento de Drone como Servicio

Estableció a ZenaTech como un líder pionero en el mercado al desarrollar una red de Drone como Servicio de múltiples servicios y escalable globalmente para clientes gubernamentales y comerciales, con 20 adquisiciones en Estados Unidos y a nivel global, combinadas con dos tiendas corporativa

Desde su creación, Drone como Servicio se ha enfocado en adquirir negocios establecidos y rentables que operan con procesos heredados y modernizarlos para el crecimiento mediante innovación con drones, automatización y flujos de trabajo basados en datos

Drone como Servicio ahora está posicionada para aumentar márgenes al integrar capacidades de drones autónomos con IA y certificar a técnicos de campo como pilotos de drones con licencia; ZenaTech reduce la intensidad laboral y optimiza los costos operativos

A lo largo de 2025, la empresa ha adquirido negocios rentables con una base de ingresos inmediata, al mismo tiempo que amplía servicios y oportunidades de venta cruzada como análisis de datos, automatización de mantenimiento y nuevos servicios como gestión de incendios forestales, monitoreo ambiental, lavado a presión, entre otros. Drone como Servicio ha alcanzado hasta hoy 20 adquisiciones, adelantándose a su cronograma previsto

La plataforma de negocios de Drone como Servicio de ZenaTech ofrece a clientes empresariales y gubernamentales acceso bajo demanda o por suscripción a servicios con drones más rápidos y superiores para una amplia gama de servicios de topografía, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas de la propiedad. Al adquirir empresas de servicios establecidas y rentables que actualmente utilizan procesos de baja tecnología y están listas para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global de DaaS de múltiples servicios con ubicaciones en comunidades ancladas por clientes e ingresos existentes, para una integración de drones de próxima generación diseñada para velocidad, precisión, datos y beneficios de seguridad. La empresa continúa desarrollando su negocio global y su red de ubicaciones, así como la integración de drones y nuevos servicios.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecten el negocio de ZenaTech, así como otros riesgos e incertidumbres relacionados, divulgados bajo el título “Factores de Riesgo” en el Formulario F-1, el Formulario 20-F y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”) a través del sistema EDGAR, disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. ‎ En consecuencia, se recomienda a los lectores‎ no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.