Paris, le 08 janvier 2026

Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations pour un montant de 650 millions d’euros dans le cadre de son programme EMTN

Dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), Air France-KLM a placé aujourd’hui avec succès 650 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,875% (rendement de 4,033%).

Cette opération permet au Groupe de profiter de conditions de marché favorables et d’étendre la maturité moyenne de sa dette.

Plus de 150 ordres d’investisseurs institutionnels ont été placés, le pic du carnet d’ordres dépassant 3,5 milliards d’euros. Le haut niveau de sursouscription ainsi que la qualité de la demande ont permis au Groupe d’atteindre la plus faible marge de crédit de son histoire et d’augmenter la taille de 500 à 650 millions d’euros.

Le succès de cette émission reflète la forte qualité de crédit d’Air France-KLM et la confiance des investisseurs dans son modèle économique, son potentiel de croissance et sa structure financière.

Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux du Groupe et, notamment, au remboursement, en mai 2026, de la première tranche de ses obligations liées au développement durable (500 millions d’euros, coupon de 7,25 %).

La dette à long terme du Groupe est notée BB+ par Standard & Poor’s et BBB- par Fitch Ratings.

J.P. Morgan, Morgan Stanley et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux avec Bank of China, Commerzbank, HSBC, La Banque Postale et Natixis en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre.

Relations Investisseurs

Michiel Klinkers Marouane Mami

michiel.klinkers@airfranceklm.com marouane.mami@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

Pièce jointe