Groupe Colabor Inc. obtient la protection contre ses créanciers en vertu de la LACC et annonce les nominations de M. Marc Antoine Daoust à titre de chef de la direction financière et de M. Yanick Blanchard à titre de chef de la restructuration

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 08 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société »), annonce que la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) (la « Cour ») a rendu une ordonnance initiale (l'« ordonnance initiale ») accordant à la Société et à certaines de ses filiales, Transport Paul-Émile Dubé ltée, Le Groupe Resto-Achats Inc. et Les Pêcheries Norref Québec Inc., une protection contre leurs créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »).

Aux termes de l'ordonnance initiale rendue en vertu de la LACC, Raymond Chabot Inc. a été nommé à titre de contrôleur de la Société (agissant en cette qualité, le « contrôleur ») afin d'aider la Société dans ses efforts de restructuration et de faire rapport à la Cour. L'ordonnance initiale prévoit également, entre autres, la suspension des procédures visant la Société et ses filiales concernées, y compris la suspension des réclamations des créanciers et de l'exercice de certains droits contractuels, ainsi que l'approbation du financement de débiteur-exploitant (le « financement DIP ») accordé par La Banque Toronto-Dominion, la Banque de Montréal et La Banque de Nouvelle-Écosse aux termes d’une facilité de crédit provisoire garantie de rang super prioritaire. Le financement DIP permettra de financer le processus de vente et de sollicitation d'investissements visant l’entreprise ou les actifs de la Société et de ses filiales concernées (le « processus VSI ») et les activités de la Société pendant sa restructuration. Le maintien du financement DIP dépend du respect de certaines conditions, y compris l'approbation de la Cour.

La Cour a également rendu une ordonnance approuvant un processus VSI afin de donner aux parties intéressées l'occasion de soumettre des propositions afin de déterminer la meilleure transaction possible pour la Société, ses filiales concernées et les parties prenantes.

Sous la protection de la LACC, la direction de la Société demeurera responsable des activités courantes de la Société, sous la supervision du contrôleur.

La Société annonce également la nomination de M. Marc-Antoine Daoust à titre de chef de la direction financière, poste que M. Yanick Blanchard occupait par intérim depuis le 17 juillet 2025. M. Daoust occupait auparavant le poste de vice-président, Finance au sein de la Société. M. Daoust cumule plus de 25 années d’expérience en finance au Canada et à l’international et a occupé des postes de direction au sein d’importantes sociétés. M. Blanchard assumera désormais les fonctions de chef de la restructuration de la Société.

Un exemplaire de l'ordonnance initiale rendue par la Cour, ainsi que des renseignements supplémentaires concernant les procédures engagées en vertu de la LACC, seront disponibles sur le site Web du contrôleur. Les lecteurs sont priés de consulter le texte intégral de l'ensemble de ces documents pour obtenir de plus amples renseignements.

D'autres communiqués seront diffusés durant les procédures engagées en vertu de la LACC, comme l'exige la loi ou comme la Société ou la Cour le juge nécessaire. Les documents relatifs au processus de restructuration, dont l'ordonnance initiale, les rapports du contrôleur à la Cour ainsi que d'autres ordonnances et documents de la Cour, doivent également être publiés et rendus disponibles sur le site Web du contrôleur au https://www.raymondchabot.com/fr/entreprise/dossiers-publics/colabor.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :

Marc-Antoine Daoust

Chef de la direction financière

Groupe Colabor Inc.

Tél. : 450-449-4911, poste1785

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél. : 450 449-0026, poste 1180





Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés concernant les procédures engagées en vertu de la LACC et le processus VSI, le dépôt connexe d’une demande auprès de la Cour, la négociation des actions ordinaires et d’autres titres inscrits de la Société, des énoncés concernant les opinions et les attentes de la Société, ainsi que d’autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques. L’information prospective, dans certains cas, peut être introduite par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Se reporter plus particulièrement à la rubrique 2.2 « Stratégies de développement et perspectives d’avenir » du rapport de gestion de la Société. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. L’information prospective est aussi assujettie à certains facteurs, y compris des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Colabor. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique 7 « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société. Ces facteurs n’ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Colabor, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s’appuyer outre mesure sur l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse, information qui représente les attentes de Colabor à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elle est censée avoir été formulée), qui pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (qui rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier cette information à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.