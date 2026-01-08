FPI Industriel Nexus annonce la date de publication de ses résultats du quatrième trimestre et de fin d'exercice 2025

TORONTO, 08 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI Industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui son intention de publier ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025, avant l'ouverture de la Bourse de Toronto le vendredi 6 mars 2026.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 10 h 00, heure normale de l'Est, le vendredi 06 mars 2026, afin de passer en revue les résultats financiers et les activités.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-647-846-8414 ou le 1-833-752-3601 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant l'heure de début et demandez à vous joindre à la conférence téléphonique de FPI Industriel Nexus (or « Nexus Industrial REIT » en anglais).

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 06 avril 2026. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez composer le 1-412-317-0088 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer le code d'accès 3349857.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 89 immeubles (incluant un immeuble détenu pour développement dans lequel le FPI détient une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d'environ 12,9 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 97 022 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 71 752 000 parts du FPI et environ 25 270 000 parts de société en commandite de catégorie B appartenant à des filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :



Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 647 823-1381.