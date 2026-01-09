핑크빛 폭풍이 몰려온다! WePlay(위플레이), 톱스타 IP '잔망루피'와 함께하는 「따끈따끈 힐링타임」 개막

서울, 대한민국, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전 세계 젊은 층에게 큰 사랑을 받고 있는 소셜 엔터테인먼트 플랫폼 WePlay(위플레이)가 오늘, 한국에서 초인기 IP '잔망루피'와의 한정 콜라보레이션을 공식 발표했습니다. '잔망루피 따끈따끈 힐링타임'을 주제로 1월 9일부터 1월 15일까지 진행되는 이번 이벤트는 WePlay(위플레이) 유저들에게 인터랙티브 엔터테인먼트와 감성 힐링이 어우러진 핑크빛 겨울 파티를 선사합니다.

톱 인기 IP 입점, 힐링계 '인기 스타'가 전하는 따뜻한 겨울

잔망루피는 잔망스러운 성격과 독특한 매력으로 많은 팬들을 사로잡은 한국의 인기 네트워크 IP 캐릭터입니다. 특히 젊은 유저들에게 폭넓은 사랑을 받으며, 단순 애니메이션 캐릭터를 넘어 아시아 및 전 세계적으로 급성장하는 글로벌 현상급 IP로 자리매김했습니다.





몰입형 플레이 방식으로, 핑크빛 소셜의 새로운 즐거움 개척

'잔망루피 따끈따끈 힐링타임' 기간 동안 WePlay(위플레이)는 다채로운 인터랙티브 콘텐츠를 깊이 맞춤 제작하여, 잔망루피의 귀여운 요소들을 WePlay(위플레이) 곳곳에 담았습니다:

잔망루피 팝업스토어 한정 오픈: WePlay(위플레이) 내에 몰입형 '잔망루피 팝업스토어'를 마련했습니다. 스토어 내외부에는 콜라보 반지, 한정 의상 등 다양한 연계 상품이 전시되어 있습니다. 유저들은 전용 [팝업 구폰]으로 쇼윈도 내 아이템을 구매하며, 자신만의 유니크한 핑크빛 소셜 아이덴티티를 완성할 수 있습니다.

겨울 온기 저금통: 유저 혜택을 위해 창의적인 충전 이벤트를 선보입니다. 원하는 만큼 콘인을 충전하면 추가 보너스를(유동 비율) 받을 수 있고, 이벤트 기간 내 코인 소모가 일정 수준에 도달하면 20회의 충전 할인 기회가 추가로 열려, ‘겨울에 온기와 즐거움을 저축한다’는 의미를 담았습니다.

알찬 복주머니와 이모티콘 신규 출시: 이번 이벤트에 맞춰 6원 복주머니가 특별 출시됩니다. 구매 즉시 이벤트 선물 카드, 잔망루피 콜라보 이모티콘과 랜덤 코인을 획득할 수 있습니다. 새롭게 선보이는 잔망루피 콜라보 선물 및 이모티콘은 음성룸과 게임 내 소통 표현을 더욱 풍성하고 재미있게 만들어줄 것입니다.

WePlay(위플레이)와 WEJOY PTE. LTD. 소개

WePlay(위플레이)는 젊은 층을 타깃으로 게임, 엔터테인먼트, 소셜 요소를 깊게 융합한 소셜 엔터테인먼트 플랫폼입니다. 음성룸, 파티 게임, 캐치노래방, 라이어게임 등 다양한 인기 콘텐츠를 제공하며, 한국과 전 세계 젊은 유저들 사이에서 큰 호응을 얻고 있습니다. WePlay(위플레이)는 '놀면서 소통하는, 편안한 온라인 소셜 경험'을 만들어가고자 합니다.

WePlay(위플레이)는 WEJOY PTE. LTD.가 운영하고 있으며, WEJOY PTE. LTD.는 2020년 싱가포르에 설립된 소셜 게임 전문 기업입니다. 창의적이고 몰입감 있는 엔터테인먼트 경험 개발에 주력하며, '전 세계 젊은이들에게 즐거움과 친구를 선사한다'는 미션과 '게임으로 사람들을 하나로 묶고 글로벌 온라인 소셜 엔터테인먼트 트렌드를 선도한다'는 비전을 가지고 있습니다.

이번 WePlay(위플레이)와 잔망루피의 콜라보는 단순한 IP 도입을 넘어 '소셜+IP' 감성 마케팅 모델을 탐색하는 WePlay(위플레이)의 중요한 시도입니다. 앞으로도 WePlay(위플레이)는 전 세계 유수 파트너들과 협력해 유저들에게 더욱 다채롭고 따뜻한 소셜 엔터테인먼트 경험을 제공할 예정입니다.

