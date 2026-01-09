Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG

Tecan meldet Rückkehr zum Umsatzwachstum und starken Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2025

Umsatz von CHF 882.5 Mio., Rückgang um 1.6% in Lokalwährungen für das Gesamtjahr, Wachstum von 0.4% im zweiten Halbjahr

Auftragseingang stieg um 3.8% in Lokalwährungen im Gesamtjahr und um 8.6% im zweiten Halbjahr

Männedorf, Schweiz, 9. Januar 2026 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute in einem Trading Statement die ungeprüften vorläufigen Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Das Unternehmen erzielte ein moderates Umsatzwachstum sowie einen starken Auftragseingang in Lokalwährungen im zweiten Halbjahr. Für das Gesamtjahr lag der Umsatz in Lokalwährungen im Rahmen des zuletzt am 13. Oktober 2025 bestätigten Ausblicks.

Der Umsatz sank im Gesamtjahr um 1.6% in Lokalwährungen und um 5.5% in Schweizer Franken auf insgesamt CHF 882.5 Mio. (2024: CHF 934.3 Mio.). In der zweiten Jahreshälfte kehrte Tecan zu einem moderaten Wachstum zurück: Der Umsatz in Lokalwährungen stieg um 0.4% und belief sich auf CHF 443.0 Mio. (2024: CHF 467.1 Mio.), während er in Schweizer Franken um 5.2% zurückging. Die wichtigsten Annahmen, die dem Umsatzausblick vom Oktober für das Gesamtjahr 2025 zugrunde lagen, wurden bestätigt.

Auftragseingang

Der Auftragseingang der Gruppe erreichte für das Gesamtjahr 2025 CHF 900.9 Mio. (2024: CHF 903.6 Mio.). Dies entspricht einem Rückgang von 0.3 % in Schweizer Franken bzw. einem Wachstum von 3.8 % in Lokalwährungen und führte in beiden Geschäftssegmenten zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von über 1. In der zweiten Jahreshälfte stieg der Auftragseingang um 8.6 % in Lokalwährungen und um 2.6% in Schweizer Franken.

Monica Manotas, CEO von Tecan, kommentierte: «Auch wenn die Umsatzentwicklung im Jahr 2025 noch nicht das volle Potenzial von Tecan widerspiegelt, ist der starke Auftragseingang ermutigend. Für 2026 erwarten wir eine allmähliche Erholung der Endmärkte mit einer stetigen Verbesserung des allgemeinen Umfelds, jedoch noch keine vollständige Normalisierung. Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns darauf, das Leistungspotenzial von Tecan zu steigern und unser Geschäft zukunftssicher aufzustellen. Unser Ansatz zur Leistungssteigerung orientiert sich an langfristigen Wachstumschancen und unserem eigenen Anspruch, aber auch an unserer Verpflichtung zu einer konsequenten Umsetzung, zur Steigerung der Rentabilität und zur Verlässlichkeit gegenüber unseren Aktionären. Wir streben an, Tecan so zu positionieren, dass das Unternehmen von der Markterholung profitieren und zukünftige starke Markttreiber optimal nutzen kann. Mit unseren Kernkompetenzen verfügen wir über die passenden Produkte, die notwendige Expertise, die Kundenbasis und die Marktnähe, um eine führende Rolle zu übernehmen und das Wachstum durch die beschleunigte Einführung von KI in den Biowissenschaften voranzutreiben.»

Segmentumsätze

Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business erreichte CHF 377.1 Mio. (2024: CHF 397.0 Mio.), was einem Rückgang von 1.0% in Lokalwährungen und 5.0% in Schweizer Franken entspricht. Im zweiten Halbjahr sank der Umsatz in Lokalwährungen um 3.2%.

Das Geschäftssegment Partnering Business verzeichnete einen Umsatz von CHF 505.4 Mio. (2024: CHF 537.3 Mio.); dies entspricht einem Rückgang von 2.0% in Lokalwährungen und 5.9% in Schweizer Franken. Im zweiten Halbjahr stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 3.3%.

Prognose für die Rentabilität 2025 und mittelfristiger Ausblick bestätigt

Tecan bestätigt die zuletzt am 13. Oktober 2025 bekannt gegebene Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge für 2025.

Tecan bekräftigt auch den mittelfristigen Ausblick, wonach das Unternehmen davon ausgeht, unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen zurückzukehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich zu verbessern. Es wird erwartet, dass sich die Endmärkte allmählich erholen, doch wird für 2026 noch nicht mit einer vollständigen Normalisierung gerechnet.

Die Prognose für 2026 wird wie üblich bekannt gegeben, wenn Tecan am 16. März 2026 die vollständigen geprüften Finanzresultate 2025 veröffentlicht.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren − von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

Anhang