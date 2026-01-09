ASi Tallinna Sadam 2025. aasta ja IV kvartali tegevusmahud

2025. aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 3,6 miljonit tonni kaupa ja 1,9 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht +6% ehk 191 tuhande tonni võrra peamiselt vedellasti ja veeremkauba toel, reisijate arv kasvas +0,9% ehk 17 tuhande reisija võrra seoses kruiisireisijate arvu suurenemisega. Laevakülastuste arv kahanes 4,8% võrra. Eesti mandri ja suursaarte vahel veeti sõidukeid +7% ja reisijaid 4,5% rohkem kui eelneval aastal. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv vähenes eelneva aasta sama perioodiga võrreldes -3,9%.

2025. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku ligi 14 miljonit tonni kaupa ja enam kui 8 miljonit reisijat. Aasta kokkuvõttes kasvas kaubamaht +5,1% ja reisijate arv +1,0%. Laevakülastuste arv jäi samale tasemele. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas +1,2% ja sõidukite arv +3,5%. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv kahanes -19%, laeva kasutusmäär oli 49%.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm kommenteeris tulemusi: „Neljandas kvartalis nägime reisijate arvus ja kaubamahus kasvu kolmandat kvartalit järjest. Hea meel on, et lisaks sellel aastal kaubamahu kasvu vedanud vedellastile suurenes ka veeremkauba maht, saavutades neljandas kvartalis viimase nelja aasta kõrgeima taseme. Eelmisel aastal taas alanud talviseid kruiisikülastusi oli sel aastal veelgi enam, mis andis hea panuse reisijate arvu kasvu. Laevakülastusi oli küll veidi vähem, kuid samas olid meie sadamaid külastanud laevad suuremad.“

„Aasta tulemustega tegevusmahtude osas saame olla rahul. Kaubamahu kasv vastas meie ootustele ning reisijate suunal oleme jätkuvalt positiivsed, milleks annab muuhulgas alust kruiisilaeva broneeringute kasv.“, ütles Valdo Kalm.

Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi 2025. aasta ja IV kvartali tegevusmahud. 2025. a IV kvartali andmed on esialgsed seisuga 9. jaanuar 2026. Perioodi lõplikud mahud võivad täpsustuda ja avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

IV kvartal IV kvartal muutus muutus 2025 2024 % 2025 2024 % Kaubavood lastiliikide lõikes 3 601 3 409 5,6% 13 799 13 134 5,1% (tuh tonni) Ro-ro kaubad 1 620 1 532 5,8% 6 432 6 571 -2,1% Vedellast 641 341 87,9% 1 998 1 362 46,7% Puistlast 716 839 -14,6% 2 715 2 581 5,2% Kaup konteinerites 523 563 -7,0% 2 107 2 110 -0,1% Konteinerid TEU 63 958 71 033 -10,0% 259 398 261 822 -0,9% Segalast 94 125 -24,3% 489 487 0,4% Mitte-mereline 6 10 -45,0% 57 23 150,5% Reisijate arv liinide lõikes 1 874 1 857 0,9% 8 284 8 201 1,0% (tuh inimest) Tallinn-Helsingi 1 679 1 675 0,2% 7 326 7 230 1,3% Tallinn-Stockholm 116 118 -2,0% 495 563 -12,0% Muuga-Vuosaari 42 43 -1,7% 195 201 -3,3% Kruiisireisijad (traditsiooniline) 27 13 107,8% 190 152 25,3% Muud 10 8 25,9% 77 54 41,8% Laevakülastuste arv 1 689 1 774 -4,8% 7 127 7 127 0,0% Kaubalaevad 323 372 -13,2% 1 418 1 435 -1,2% Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 356 1 395 -2,8% 5 584 5 585 0,0% Kruiisilaevad (traditsioonilised) 10 7 42,9% 125 107 16,8% Reisiparvlaevad* (Saaremaa ja Hiiumaa liinid) Reiside arv 5 164 5 151 0,3% 23 050 23 179 -0,6% Reisijate arv (tuh inimest) 498 476 4,5% 2 492 2 462 1,2% Sõidukite arv (tuh sõidukit) 261 245 6,6% 1 215 1 174 3,5% Jäämurdja Botnica Prahipäevade arv 49 51 -3,9% 179 221 -19,0% Kasutusmäär (%) 53% 55% -3,9% 49% 60% -18,8%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel. Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis.

Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika on jälgitav.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

