ASi Tallinna Sadam 2025. aasta ja IV kvartali tegevusmahud

2025. aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 3,6 miljonit tonni kaupa ja 1,9 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht +6% ehk 191 tuhande tonni võrra peamiselt vedellasti ja veeremkauba toel, reisijate arv kasvas +0,9% ehk 17 tuhande reisija võrra seoses kruiisireisijate arvu suurenemisega. Laevakülastuste arv kahanes 4,8% võrra. Eesti mandri ja suursaarte vahel veeti sõidukeid +7% ja reisijaid 4,5% rohkem kui eelneval aastal. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv vähenes eelneva aasta sama perioodiga võrreldes -3,9%.

2025. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku ligi 14 miljonit tonni kaupa ja enam kui 8 miljonit reisijat. Aasta kokkuvõttes kasvas kaubamaht +5,1% ja reisijate arv +1,0%. Laevakülastuste arv jäi samale tasemele. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas +1,2% ja sõidukite arv +3,5%. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv kahanes -19%, laeva kasutusmäär oli 49%.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm kommenteeris tulemusi: „Neljandas kvartalis nägime reisijate arvus ja kaubamahus kasvu kolmandat kvartalit järjest. Hea meel on, et lisaks sellel aastal kaubamahu kasvu vedanud vedellastile suurenes ka veeremkauba maht, saavutades neljandas kvartalis viimase nelja aasta kõrgeima taseme. Eelmisel aastal taas alanud talviseid kruiisikülastusi oli sel aastal veelgi enam, mis andis hea panuse reisijate arvu kasvu. Laevakülastusi oli küll veidi vähem, kuid samas olid meie sadamaid külastanud laevad suuremad.“

„Aasta tulemustega tegevusmahtude osas saame olla rahul. Kaubamahu kasv vastas meie ootustele ning reisijate suunal oleme jätkuvalt positiivsed, milleks annab muuhulgas alust kruiisilaeva broneeringute kasv.“,  ütles Valdo Kalm.

Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi 2025. aasta ja IV kvartali tegevusmahud. 2025. a IV kvartali andmed on esialgsed seisuga 9. jaanuar 2026. Perioodi lõplikud mahud võivad täpsustuda ja avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

 IV kvartalIV kvartalmuutus  muutus
 20252024%20252024%
       
Kaubavood lastiliikide lõikes3 6013 4095,6%13 79913 1345,1%
 (tuh tonni)      
Ro-ro kaubad1 6201 5325,8%6 4326 571-2,1%
Vedellast64134187,9%1 9981 36246,7%
Puistlast716839-14,6%2 7152 5815,2%
Kaup konteinerites523563-7,0%2 1072 110-0,1%
Konteinerid TEU63 95871 033-10,0%259 398261 822-0,9%
Segalast94125-24,3%4894870,4%
Mitte-mereline610-45,0%5723150,5%
       
Reisijate arv liinide lõikes1 8741 8570,9%8 2848 2011,0%
 (tuh inimest)      
Tallinn-Helsingi1 6791 6750,2%7 3267 2301,3%
Tallinn-Stockholm116118-2,0%495563-12,0%
Muuga-Vuosaari4243-1,7%195201-3,3%
Kruiisireisijad (traditsiooniline)2713107,8%19015225,3%
Muud10825,9%775441,8%
       
Laevakülastuste arv1 6891 774-4,8%7 1277 1270,0%
Kaubalaevad323372-13,2%1 4181 435-1,2%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)1 3561 395-2,8%5 5845 5850,0%
Kruiisilaevad (traditsioonilised)10742,9%12510716,8%
       
Reisiparvlaevad*      
 (Saaremaa ja Hiiumaa liinid)      
Reiside arv5 1645 1510,3%23 05023 179-0,6%
Reisijate arv (tuh inimest)4984764,5%2 4922 4621,2%
Sõidukite arv (tuh sõidukit)2612456,6%1 2151 1743,5%
       
Jäämurdja Botnica      
Prahipäevade arv4951-3,9%179221-19,0%
Kasutusmäär (%)53%55%-3,9%49%60%-18,8%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika. Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/
Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika on jälgitav siin: https://www.praamid.ee/aruandlus-2/#statistika-4

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel. +372 5649 6230
E-post: angelika.annus@ts.ee

