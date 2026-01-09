Ostu-müügi eelleping kinnistute müümiseks

Nordic Fibreboard AS sõlmis 08.01.2026 ostu-müügi eellepingu Pärnus Suur-Jõe tn 48 ja Admirali tänaval asuva kümne kinnistu müümiseks. Hetkel on kinnistud Nordic Fibreboard AS omandis ning kinnistute ostu-müügileping (notariaalne asjaõigusleping) sõlmitakse potentsiaalse Ostjaga peale eellepingu tingimuste täitmist hiljemalt 30.06.2026.



Enel Äkke

Member of Management Board

enel.akke@nordicfibreboard.com

