Nordic Fibreboard AS sõlmis 08.01.2026 ostu-müügi eellepingu Pärnus Suur-Jõe tn 48 ja Admirali tänaval asuva kümne kinnistu müümiseks. Hetkel on kinnistud Nordic Fibreboard AS omandis ning kinnistute ostu-müügileping (notariaalne asjaõigusleping) sõlmitakse potentsiaalse Ostjaga peale eellepingu tingimuste täitmist hiljemalt 30.06.2026.
Enel Äkke
Member of Management Board
enel.akke@nordicfibreboard.com
Ostu-müügi eelleping kinnistute müümiseks
| Source: Nordic Fibreboard AS Nordic Fibreboard AS
