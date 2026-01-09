FORVIA ET SINOPEC S’ASSOCIENT POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE L’HYDROGÈNE EN CHINE

FORVIA annonce l’investissement minoritaire dans FORVIA Hydrogen Solutions China, sa filiale dédiée à l’hydrogène en Chine, par un investisseur local stratégique via une augmentation de capital de 300 millions RMB (≈ 40 M€). Sinopec, leader chinois de l’énergie et de la chimie et acteur majeur de la chaîne de valeur de l’hydrogène, rejoindra le projet en tant que partenaire industriel via sa filiale Chaoyang Hydrogen New Energy Venture Capital Fund.

Renforcer la position de FORVIA Hydrogen Solutions China

Cette opération confirme l’engagement de FORVIA à optimiser sa présence sur le marché chinois de l’hydrogène, en forte croissance et soutenu par des politiques gouvernementales ambitieuses. L’arrivée d’un acteur majeur comme Sinopec Capital, leader de la chaîne de valeur de l’hydrogène en Chine, consolide la position de FORVIA Hydrogen Solutions et ouvre l’accès à des contrats publics clés ainsi qu’à des synergies industrielles.

Le marché chinois de l’hydrogène : une dynamique unique

Le secteur de l’énergie hydrogène est devenu une priorité nationale en Chine, intégré au système national de gestion énergétique aux côtés de l’essence et du gaz naturel, pour accélérer son industrialisation.

En 2024, la Chine a produit 36,5 millions de tonnes d’hydrogène, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2023, principalement pour la chimie, avec une utilisation croissante dans les transports et la sidérurgie. Elle est le premier marché mondial des véhicules à pile à combustible, avec plus de 30 000 unités vendues, et dispose de 559 stations de ravitaillement. La feuille de route 2025 vise 500 000 véhicules à hydrogène d’ici 2030 et plus d’un million d’ici 2035, soutenue par des subventions, des exemptions de péage et des prix de l’hydrogène réduits. Ces avantages créent des opportunités de croissance et d’innovation pour FORVIA Hydrogen Solutions China et FORVIA.

Création de valeur et perspectives de croissance

Grâce à ce partenariat avec Sinopec Capital, FORVIA Hydrogen Solutions China définit une feuille de route claire pour accélérer sa croissance et créer de la valeur grâce à une chaîne d'approvisionnement optimisée (notamment en fibre de carbone, résines, etc.).

Ma Chuan, membre du comité exécutif de FORVIA, Vice-Président exécutif et Président de Faurecia Chine, a déclaré : « Ce partenariat permettra à FORVIA Hydrogen Solutions Chine d'accélérer son accès aux marchés publics et privés, de devenir le leader mondial des solutions hydrogène et de consolider la position de FORVIA en tant qu'acteur clé de la transition énergétique en Chine. »

« La Chine est à l’avant-garde de la transition énergétique mondiale, et l’hydrogène est un levier essentiel pour une mobilité durable. S’associer à Sinopec Capital, leader de la chaîne de valeur de l’hydrogène, renforcera notre capacité à proposer des solutions innovantes pour le marché chinois », souligne Sébastien Limousin, Vice-Président Exécutif, FORVIA Clean Mobility.

« Sinopec s’engage à devenir la “première entreprise d’hydrogène en Chine”. Sinopec Capital et son fonds de capital-risque Hydrogen New Energy poursuivront des partenariats d’investissement en capital avec des entreprises leaders dans le domaine de l’hydrogène autour de cet objectif. Grâce à l’investissement dans FHS China, nous visons à approfondir la collaboration commerciale entre nos deux groupes, à obtenir des résultats gagnant-gagnant dans plusieurs secteurs et à contribuer au développement de l’industrie mondiale de l’hydrogène », a déclaré Ma Ming, Président de Sinopec Capital.

FORVIA en Chine

FORVIA est un partenaire de confiance de l’industrie automobile chinoise depuis plus de 30 ans. En décembre 2024, la Chine représentait 21 % des ventes mondiales de FORVIA, soit environ 5,9 milliards d’euros, ce qui en fait l’un des marchés les plus stratégiques du Groupe. L’entreprise exploite 67 usines et 27 centres R&D dans plus de 30 villes, employant plus de 30 700 personnes, dont 3 000 en R&D. FORVIA collabore avec plus de 40 constructeurs internationaux et chinois, se positionnant comme le 5e équipementier automobile en Chine. Le pays reste l’épicentre de la production et de l’innovation automobile mondiale, avec des constructeurs chinois représentant 70 % du marché domestique et une pénétration des véhicules électriques qui s’établit aujourd’hui à 35%, et qui prévoit d’atteindre 45 % d’ici 2030.

