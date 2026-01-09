Bitget TradFi supera los 2.000 millones de dólares en volumen diario mientras se dispara la actividad de trading en oro

VICTORIA, Seychelles, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el Exchange Universal (UEX) líder mundial, ha registrado más de 2.000 millones de dólares en volumen diario de trading en Bitget TradFi, marcando un hito importante desde su lanzamiento público el 5 de enero. El desempeño destaca la aceleración de la demanda de acceso a los mercados tradicionales en la plataforma como cobertura frente a la volatilidad reciente. Con ello, pares como Oro (XAUUSD), Dow Jones Industrial Average (US30), índice Nasdaq 100 (NAS100), Plata (XAGUSD) y Euro FX (EURUSD) se encuentran entre los más negociados dentro del período de 72 horas.

El aumento de la actividad de trading refleja la necesidad real de Bitget TradFi, que permite a los traders nativos de cripto participar en los mercados globales a través de una interfaz de trading fluida. El crecimiento muestra que el modelo UEX de Bitget está evolucionando hacia una puerta de enlace en tiempo real para operar más de 2 millones de tokens onchain, acciones tokenizadas, índices, forex, commodities y metales preciosos como el oro.

Desde su lanzamiento, el Oro (XAUUSD) se ha consolidado como el par más activamente negociado en Bitget TradFi, ocupando el primer lugar por volumen. Esta tendencia destaca el papel del oro como un instrumento de alta liquidez, así como un activo táctico utilizado para capturar movimientos de precios a corto plazo.

“Los titulares han provocado un cambio hacia una postura de aversión al riesgo, impulsando los flujos hacia el oro y la plata. El petróleo se mantiene cerca de los 60 dólares por barril, lo que limita la presión inflacionaria a corto plazo, incluso mientras los mercados incorporan posibles shocks de oferta y condiciones financieras más restrictivas”, dijo Ryan Lee, director analista de Bitget Research.

La posición onchain sigue siendo favorable; los saldos en exchanges muestran una tendencia a la baja, los flujos de ETF se están estabilizando y mejorando, y la liquidez de las stablecoins se mantiene elevada, lo que sugiere acumulación y una posible base para un rebote en un marco temporal superior, en lugar de una capitulación generalizada”, añadió.

Bitget TradFi ha sido diseñado como un entorno de trading impulsado por eventos, que ofrece acceso a corto plazo a instrumentos financieros globales. Con un volumen diario de TradFi de 2.000 millones de dólares ahora registrado, Bitget está reduciendo las barreras que normalmente se asocian con los mercados tradicionales. Este hito se alinea con la visión UEX más amplia de Bitget de una plataforma unificada donde los usuarios pueden moverse de forma fluida entre mercados, obteniendo acceso a activos globales en todo el mundo.

"El cambio fundamental en la gestión patrimonial está ocurriendo en este momento", afirmó Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget. "Las personas están migrando de plataformas con comisiones elevadas y corretaje a plataformas como la nuestra, que les permiten acceder a activos globales bajo un mismo ecosistema. Los activos TradFi tokenizados, como el oro, el forex y las acciones, se negocian actualmente con algunas de las comisiones más bajas del mundo en Bitget".

Para iniciar s experiencia en TradFi, visite aquí.

Acerca de Bitget

Fundado en 2018, Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial, y presta servicios a más de 120 millones de usuarios, ofreciendo acceso a millones de criptoactivos, acciones tokenizadas, ETFs y otros activos del mundo real, al mismo tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio del Bitcoin, precio del Ethereum , precio de XRP, y precios de otras criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema está comprometido con ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente mediante herramientas de trading impulsadas por IA, interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, y un mayor acceso a activos del mundo real En el ámbito descentralizado Bitget Wallet es una app financiera de uso diario diseñada para hacer que las criptomonedas sean simples, seguras y parte de las finanzas cotidianas. Al servicio de más de 80 millones de usuarios, conecta las vías de blockchain con las finanzas del mundo real, ofreciendo una plataforma todo en uno para rampas de entrada y salida, trading, generación de rendimientos y pagos sin dificultades.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su rol como Socio Oficial de Criptomonedas de la Liga de Fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de EASTERN, SEA y LATAM. Alineado con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo del automovilismo deportivo, Bitget es el Exchange de criptomonedas exclusivo y socio oficial de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para preguntas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia sobre riesgos: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado, y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente, y se debe considerar cuidadosamente la experiencia financiera personal y situación económica. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas incurridas. Nada de lo contenido en este documento debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b0a7494-ee7e-43c4-ad19-cf91d3952eba