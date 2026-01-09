Bitget TradFi dépasse les 2 milliards de dollars de volume quotidien grâce à la forte augmentation des transactions sur l’or

VICTORIA, Seychelles, 09 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a enregistré plus de 2 milliards de dollars de volume de trading quotidien sur Bitget TradFi, marquant une étape majeure depuis son lancement public le 5 janvier. Dans un contexte de volatilité accrue, cette performance souligne l’intérêt croissant des utilisateurs pour l’accès aux marchés traditionnels sur la plateforme. Au cours des 72 dernières heures, les paires les plus échangées incluent l’or (XAUUSD), l’indice Dow Jones Industrial Average (US30), l’indice Nasdaq 100 (NAS100), l’argent (XAGUSD) et l’euro FX (EURUSD).

Cette hausse significative de l’activité confirme la pertinence de Bitget TradFi, qui permet aux traders natifs de la crypto de participer aux marchés financiers mondiaux via une interface de trading fluide et unifiée. Cette croissance illustre l’évolution du modèle UEX de Bitget vers une passerelle en temps réel donnant accès au trading de plus de 2 millions de jetons on-chain, d’actions tokenisées, d’indices, de devises, de matières premières et de métaux précieux comme l’or.

Depuis son lancement, l’or (XAUUSD) s’est imposé comme la paire la plus activement négociée sur Bitget TradFi, se classant en première position en termes de volume. Cette tendance met en évidence le rôle de l’or en tant qu’outil à forte liquidité et en tant qu’actif tactique utilisé pour tirer parti des fluctuations de prix à court terme.

« Les gros titres ont déclenché un mouvement d’aversion au risque, orientant les flux vers l’or et l’argent. Le pétrole se maintient à près de 60 dollars le baril, limitant la pression inflationniste à court terme, même si les marchés anticipent des chocs potentiels sur l’offre et un resserrement des conditions financières », a déclaré Ryan Lee, analyste en chef chez Bitget Research.

« Le positionnement on-chain reste favorable : la tendance à la baisse des soldes sur les plateformes d’échange, la stabilisation et l’amélioration des flux des ETF, ainsi qu’une liquidité élevée des stablecoins suggèrent une phase d’accumulation et la formation d’une base pour un rebond à plus long terme plutôt qu’une capitulation généralisée », a-t-il ajouté.

Bitget TradFi a été conçu comme un environnement de trading axé sur les événements, offrant un accès à court terme aux instruments financiers mondiaux. Avec désormais 2 milliards de dollars de volume TradFi quotidien, Bitget supprime progressivement les obstacles traditionnellement liés aux marchés financiers classiques. Cette étape s’inscrit dans la vision UEX plus large de Bitget : une plateforme unifiée permettant aux utilisateurs de naviguer librement entre différents marchés et d’accéder à des actifs mondiaux depuis un seul et même écosystème.

« Nous assistons actuellement à un changement fondamental dans la gestion de patrimoine », déclare Gracy Chen, PDG de Bitget. « Les utilisateurs délaissent les plateformes aux frais élevés et aux structures de courtage complexes pour se tourner vers des solutions comme la nôtre, qui leur permettent d’accéder à des actifs mondiaux depuis un seul et même endroit. Les actifs TradFi tokenisés tels que l’or, le forex et les actions sont actuellement négociés sur Bitget à des frais parmi les plus bas au monde. »

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse universelle (UEX) au monde, au service de plus de 120 millions d’utilisateurs et facilitant l’accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, fonds négociés en bourse et autres actifs du monde réel, tout en renseignant en temps réel les cours du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP et d’autres cryptomonnaies au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend étendre l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Au regard de la finance décentralisée, Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l’intégrer à la finance de tous les jours. Forte de ses plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel sous la forme d’une plateforme tout-en-un conçue pour acheter et vendre, échanger, dégager des revenus et payer en toute fluidité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

