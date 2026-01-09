נפח המסחר היומי ב-Bitget TradFi עבר את רף 2 מיליארד הדולר בעקבות עלייה בפעילות המסחר בזהב

ויקטוריה, סיישל, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, רשמה נפח מסחר יומי של יותר מ-2 מיליארד דולר ב-Bitget TradFi, ציון דרך משמעותי מאז ההשקה הציבורית ב-5 בינואר. הביצועים מדגישים את הביקוש המוגבר לגישה לשווקים מסורתיים בפלטפורמה כגידור מפני התנודתיות הנוכחית בשוק. בכך, זוגות כמו זהב (XAUUSD), מדד דאו ג'ונס (US30), מדד נאסד"ק 100 (NAS100), כסף (XAGUSD) ויורו FX (EURUSD) הם הנסחרים ביותר במסגרת של ה-72 שעות שחלפו.

הזינוק בפעילות המסחר משקף את הצורך האמיתי ב-Bitget TradFi, המאפשר לסוחרים הפועלים בשוק המטבעות הקריפטוגרפים להשתתף בשווקים גלובליים באמצעות ממשק מסחר חלק. הצמיחה מראה שמודל ה-UEX של Bitget מתפתח בזמן אמת לשער למסחר ביותר מ-2 מיליון אסימונים בבלוקצ'יין, עם אסימוני מניות, מדדים, פורקס, סחורות ומתכות יקרות כמו זהב.

מאז השקתו, זהב (XAUUSD) התגלה כצמד הנסחר ביותר ב-Bitget TradFi, ומדורג ראשון מבחינת נפח. המגמה מדגישה את תפקידו של זהב ככלי בעל נזילות גבוהה וכן כנכס טקטי המשמש ללכידת תנודות מחירים בטווח הקצר.

"כותרות החדשות גרמו לשינוי של "הפחתת הסיכון", מה שדחף את הזרימה לשוק הזהב והכסף. מחיר הנפט נותר קרוב ל-60 דולר לחבית, מה שמגביל את לחץ האינפלציה בטווח הקרוב, אפילו כאשר השווקים מתמחרים זעזועים פוטנציאליים בהיצע ותנאים פיננסיים מחמירים יותר", אמר ריאן לי (Ryan Lee), אנליסט ראשי ב-Bitget Research.

"המיקום בשרשרת נותר תומך; יתרות הבורסה במגמת ירידה, זרימת קרנות הסל מתייצבת ומשתפרת, ונזילות יציבה שנשארה גבוהה מצביעים על הצטברות ובסיס פוטנציאלי להתאוששות בטווח זמן גבוה יותר ולא על כניעה רחבה", הוסיף.

Bitget TradFi תוכננה כסביבת מסחר מונחית אירועים, המציעה גישה לטווח קצר למכשירים פיננסיים גלובליים. עם 2 מיליארד דולר בנפח TradFi יומי שנרשם כעת, Bitget מורידה את המחסומים הקשורים בדרך כלל לשווקים מסורתיים. ציון דרך זה מתיישב עם החזון הרחב יותר של Bitget בתחום ה-UEX לפלטפורמה מאוחדת שבה משתמשים יכולים לנוע בצורה חלקה בין שווקים ולקבל גישה לנכסים גלובליים ברחבי העולם.

"השינוי הבסיסי בניהול עושר מתרחש עכשיו", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "אנשים עוברים מפלטפורמות עם עמלות ותיווך גבוהים לפלטפורמות כמו שלנו, המאפשרות להם גישה לנכסים גלובליים תחת קורת גג אחת. נכסי TradFi מסוג מטבעות, כגון זהב, פורקס ומניות, נסחרים כיום באחת העמלות הנמוכות בעולם ב-Bitget".

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

