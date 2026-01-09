ビットゲットトラディファイ、金取引の急増を受け、日次取引額が20億ドル (約3,132億円) を突破

セーシェル共和国ビクトリア, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、ビットゲットトラディファイ (Bitget TradFi) の 1日当たりの取引額が20億ドル (約3,132億円) 超えを記録した。これは1月5日の一般公開以来の大きな節目となった。 この業績は、最近の市場ボラティリティに対するヘッジ手段として、プラットフォーム上での従来型市場へのアクセス需要が一段と高まっていることを浮き彫りにしている。 これにより、金 (XAUUSD)、ダウ工業株30種平均 (US30)、NASDAQ100指数 (NAS100)、銀 (XAGUSD)、ユーロ FX (EURUSD) などが、直近72時間で最も取引されたペアとなっている。

この取引活動の急増は、シームレスな取引インターフェースを通じて暗号資産ネイティブのトレーダーが世界市場に参加できるようにするビットゲットトラディファイの実需を反映している。 この成長は、ビットゲットの UEXモデルが、200万以上のオンチェーン・トークンに加え、トークン化株式、指数、外国為替、コモディティ、金などの貴金属を取引するためのリアルタイム・ゲートウェイへと進化していることを示している。

公開以来、金 (XAUUSD) はビットゲットトラディファイで最も活発に取引されるペアとして浮上し、取引量で首位となっている。 この傾向は、金が高い流動性をもつ金融商品であると同時に、短期的な価格変動を捉えるための戦術的資産として機能していることを浮き彫りに示している。

「ニュースの見出しがリスクオフの動きを誘発し、金と銀への資金流入を押し上げました。 原油価格は1バレル当たりマイナス60ドル (約9,400円) 前後で推移しており、市場が供給ショックや金融環境の引き締めを織り込んでいるにもかかわらず、短期的なインフレ圧力は抑制されています」と、ビットゲットリサーチ (Bitget Research) の主任アナリスト、ライアン・リー (Ryan Lee) は述べている。

「オンチェーンでのポジショニングは依然として支えとなっています。取引所残高の減少傾向、ETFフローの安定・改善、そしてステーブルコイン流動性の高水準維持が、広範な投げ売りではなく、蓄積とより長期的な反発に向けた潜在的な基盤を示唆しています」と付け加えた。

ビットゲットトラディファイは、イベント駆動型の取引環境として設計されており、世界の金融商品への短期アクセスを提供している。 現在、1日当たりのトラディファイ取引額が20億ドル (約3,127億円) に達するなか、ビットゲットは従来型市場に一般的に伴う障壁を引き下げている。 このマイルストーンは、ユーザーが市場間をシームレスに移動し、世界の多様な資産にアクセスできる統合プラットフォームを目指すビットゲットのより広範なUEXビジョンと一致している。

ビットゲットのCEO、グレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「資産管理における根本的な変化が、まさに今起きています。 ユーザーは、高額な手数料や仲介コストがかかるプラットフォームから、世界の資産に一元的にアクセスできる当社のようなプラットフォームへと移行しています。 金、外国為替、株式などのトークン化されたトラディファイ資産は、現在ビットゲット上で世界でも最低水準の手数料で取引されています。」

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BNBチェーン (BNB Chain) 上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、取引、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

