Bitget TradFi, 금 거래 급증세 기록하며 일일 거래량 20억 달러 돌파

빅토리아 세이셸, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget은 1월 5일 공개 출시 이후 Bitget TradFi에서 일일 거래량 20억 달러를 돌파하며 중요한 이정표를 기록했다. 이는 최근 시장 변동성에 대한 헤지 수단으로 플랫폼 내 전통 금융 시장 접근 수요가 빠르게 확대되고 있음을 보여준다. 이에 따라 최근 72시간 기준으로 금(XAUUSD), 다우존스 산업평균지수(US30), 나스닥 100 지수(NAS100), 은(XAGUSD), 유로/달러(EURUSD) 등이 가장 활발히 거래된 종목으로 집계됐다.

이 같은 거래 급증은 암호화폐 네이티브 트레이더들이 하나의 매끄러운 거래 인터페이스를 통해 글로벌 시장에 참여할 수 있도록 한 Bitget TradFi의 실질적 필요성을 반영한다. 이번 성과는 Bitget의 UEX 모델이 온체인 200만 개 이상의 토큰, 토큰화 주식, 지수, 외환, 원자재, 금과 같은 귀금속까지 실시간으로 거래할 수 있는 종합 관문으로 진화하고 있음을 보여준다.

출시 이후 금(XAUUSD)은 Bitget TradFi에서 거래량 기준 가장 활발히 거래되는 종목으로 부상하며 1위를 차지했다. 이는 금이 높은 유동성을 지닌 자산일 뿐 아니라, 단기 가격 변동을 포착하기 위한 전술적 자산으로 활용되고 있음을 보여준다.

Bitget 리서치의 수석 애널리스트인 라이언 리(Ryan Lee)는 “주요 헤드라인이 위험 회피 국면을 촉발하면서 자금이 금과 은으로 이동하고 있다”며 “원유 가격은 배럴당 약 -60달러 수준에서 유지돼 단기적인 인플레이션 압력을 제한하고 있지만, 시장은 잠재적인 공급 충격과 금융 여건 긴축 가능성을 여전히 반영하고 있다”고 말했다.

그는 이어 “온체인 포지셔닝도 여전히 우호적이다. 거래소 보유 잔고는 감소 추세를 보이고, ETF 자금 흐름은 안정되며 개선되고 있고, 스테이블코인 유동성도 높은 수준을 유지하고 있어 광범위한 투매 국면보다는 축적 국면과 중장기 반등의 기반이 형성되고 있음을 시사한다”고 덧붙였다.

Bitget TradFi는 글로벌 금융 상품에 대한 단기적 접근을 가능하게 하는 이벤트 중심의 거래 환경으로 설계됐다. 일일 TradFi 거래량 20억 달러를 기록한 가운데, Bitget은 전통 시장에 일반적으로 수반되는 진입 장벽을 크게 낮추고 있다. 이는 사용자가 시장 간을 유연하게 오가며 전 세계 자산에 접근할 수 있는 통합 플랫폼을 지향하는 Bitget의 UEX 비전과도 맞닿아 있다.

Bitget의 최고경영자(CEO) 그레이시 첸 (Gracy Chen)은 “자산 관리의 근본적인 전환이 지금 이 순간에도 진행되고 있다”며 “사람들은 높은 수수료와 중개 구조를 가진 플랫폼에서 벗어나, 하나의 플랫폼 안에서 글로벌 자산에 접근할 수 있는 우리와 같은 서비스로 이동하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “금, 외환, 주식과 같은 토큰화된 TradFi 자산은 현재 Bitget에서 세계적으로 가장 낮은 수준의 수수료 중 하나로 거래되고 있다”고 덧붙였다.

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

