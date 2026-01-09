Bitget TradFi Mencatat Volum Dagangan Harian Melebihi AS$2 Bilion Didorong Lonjakan Dagangan Emas

VICTORIA, Seychelles, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah mencatatkan lebih daripada USD2 bilion dalam volum dagangan harian di Bitget TradFi, menandakan pencapaian penting sejak pelancaran awam platform tersebut pada 5 Januari. Prestasi ini mencerminkan peningkatan ketara dalam permintaan untuk akses kepada pasaran tradisional di platform tersebut sebagai lindung nilai terhadap volatiliti baru-baru ini. Dengan ini, pasangan seperti Gold (XAUUSD), Dow Jones Industrial Average (US30), indeks Nasdaq 100 (NAS100), Silver (XAGUSD) dan Euro FX (EURUSD) merupakan antara yang paling banyak didagangkan dalam tempoh 72 jam.

Lonjakan aktiviti dagangan mencerminkan keperluan pasaran yang kukuh terhadap Bitget TradFi, yang membolehkan pedagang kripto menyertai pasaran global melalui antara muka dagangan yang lancar. Pertumbuhan ini menunjukkan model UEX Bitget sedang berkembang menjadi gerbang dagangan masa nyata untuk berdagang lebih 2 juta token onchain, saham ditokenisasi, indeks, forex, komoditi dan logam berharga seperti emas.

Sejak pelancarannya, Gold (XAUUSD) telah muncul sebagai pasangan dagangan paling aktif di Bitget TradFi, menduduki tempat pertama berdasarkan volum dagangan. Trend ini menegaskan peranan emas sebagai instrumen berkecairan tinggi serta aset taktikal yang digunakan untuk mengambil peluang daripada turun naik harga jangka pendek.

“Tajuk utama telah mencetuskan peralihan sentimen kepada mod “risk-off”, mendorong aliran pelaburan beralih ke aset selamat seperti emas dan perak. Harga minyak kekal hampir USD60 setong, sekali gus mengehadkan tekanan inflasi jangka pendek, meskipun pasaran mengambil kira potensi kejutan bekalan dan keadaan kewangan yang lebih ketat,” kata Ryan Lee, Ketua Penganalisis di Bitget Research.

“Kedudukan On-chain kekal menyokong; baki di bursa terus menurun, aliran ETF semakin stabil dan bertambah baik dan kecairan stablecoin yang kekal tinggi mencadangkan pengumpulan dan asas berpotensi untuk lantunan semula dalam jangka masa lebih panjang berbanding penyerahan menyeluruh,” tambah beliau.

Bitget TradFi telah direka bentuk sebagai persekitaran dagangan berasaskan peristiwa, yang menawarkan akses jangka pendek kepada instrumen kewangan global. Kini, dengan volum TradFi sebanyak USD2 bilion yang direkodkan secara harian, Bitget sedang merendahkan halangan yang lazim dikaitkan dengan pasaran tradisional. Pencapaian ini sejajar dengan visi UEX Bitget yang lebih menyeluruh untuk sebuah platform bersatu, di mana pengguna dapat bergerak dengan lancar antara pasaran sambil memperoleh akses kepada aset global di seluruh dunia.

“Perubahan asas dalam pengurusan kekayaan sedang berlaku pada masa ini,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Orang ramai beralih daripada platform dengan yuran dan kos broker yang tinggi kepada platform seperti Bitget yang membolehkan mereka mengakses aset global di bawah satu bumbung. Aset TradFi ditokenisasi seperti emas, forex dan saham kini didagangkan dengan salah satu yuran terendah di dunia di Bitget.”

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum. harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang dikuasakan oleh AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibina untuk menjadikan kripto mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Berkhidmat kepada lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pendapatan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan yang paling mendebarkan di dunia.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

