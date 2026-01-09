Bitget TradFi 日交易量突破 20 亿美元，黄金交易活跃度激增

塞舌尔维多利亚, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 宣布 Bitget TradFi 录得超过 20 亿美元的单日交易量，迎来自 1 月 5 日公测以来的一项重要里程碑。 这一表现突显了用户对传统市场交易渠道的需求正在加速增长，以此作为对冲近期市场波动的手段。 在此推动下，黄金 (XAUUSD)、道琼斯工业平均指数 (US30)、Nasdaq 100 指数 (NAS100) 、白银 (XAGUSD) 和欧元外汇 (EURUSD) 等货币对在过去 72 小时内交易量位居前列。

交易活动的激增反映了市场对 Bitget TradFi 的真实需求，它使加密货币原生交易者能够通过无缝的交易界面参与全球市场。 这一增长表明 Bitget 的 UEX 模式正在演变成实时交易门户，可交易超过 200 万种链上代币、代币化股票、指数、外汇、大宗商品以及黄金等贵金属。

自推出以来，黄金 (XAUUSD) 已成为 Bitget TradFi 上交易最活跃的货币对，交易量排名第一。 这一趋势突显黄金既是高流动性工具，也被当作战术性资产，用于捕捉短期价格波动。

Bitget Research 首席分析师 Ryan Lee 表示：“头条新闻引发了避险情绪转向，推动资金流入黄金和白银市场。 即使市场预期可能出现供应冲击和金融条件收紧，油价目前徘徊在每桶 60 美元下方，限制了近期的通胀压力。”

他补充道：“链上持仓数据依然具有支撑性；交易所余额呈下降趋势，ETF 资金流趋于稳定并有所改善，稳定币流动性保持高位，这些迹象表明市场处于积累阶段，并可能为更长时间周期的反弹奠定基础，而非普遍性的恐慌抛售。”

Bitget TradFi 被设计为一个事件驱动的交易环境，为用户提供全球金融工具的短期交易通道。 随着如今 TradFi 日交易量达到 20 亿美元，Bitget 正逐步降低传统市场常见的准入门槛。 这一里程碑符合 Bitget 更广泛的 UEX 愿景，即构建一个统一的平台，用户可以在市场间流畅切换，获取全球资产。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“财富管理的根本性变革正在发生。 人们正从费用高昂、依赖经纪商的平台，转向像我们这样能够一站式触达全球资产的平台。 目前，黄金、外汇和股票等代币化 TradFi 资产在 Bitget 上以全球最低的费用之一进行交易。”

如需开始您的 TradFi 之旅，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密交易合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：官网 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格易受波动影响，并可能出现大幅度的价格变动。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，存在无法实现财务目标或无法收回本金的风险。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司《使用条款》。

本公告随附照片可在以下网址获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b0a7494-ee7e-43c4-ad19-cf91d3952eba