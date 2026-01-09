隨著黃金交易活動激增，Bitget TradFi 的每日交易量突破 20 億美元

塞舌爾維多利亞, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget，其 Bitget TradFi 錄得超過 20 億美元的每日交易量，標誌著平台於 1 月 5 日公開推出以來的一大重要里程碑。 此亮眼表現，突顯在近期市場波動下，投資者透過這個平台涉足傳統市場來對沖風險的需求正急速攀升。 在此期間，黃金 (XAUUSD)、道瓊斯工業平均指數 (US30)、納斯達克 100 指數 (NAS100)、白銀 (XAGUSD) 及歐元外匯 (EURUSD) 等交易組合是過去 72 小時內交易最活躍的類別。

交易活動急增反映了市場對 Bitget TradFi 的真實需求，因為此平台讓加密貨幣原生交易者透過無縫的交易介面而縱橫全球市場。 這股增長顯示 Bitget 的全景交易所模式正逐步進化為實時門戶，可供買賣 200 多萬種鏈上代幣、代幣化股票、指數、外匯、商品以及黃金等貴金屬。

自 Bitget TradFi 推出以來，黃金 (XAUUSD) 成為此平台交易最活躍的組台，交易量位居榜首。 這個趨勢彰顯黃金的雙重屬性：既是高流動性的金融工具，亦是捕捉短期價格波動的戰術性資產。

Bitget Research 分析總監 Ryan Lee 表示：「市場重大新聞引發避險情緒轉向，資金隨之湧入黃金及白銀。 油價企穩於每桶接近 60 美元，抑制了短期通脹壓力，即使市場價格已反映潛在的供應衝擊和收緊的金融環境。」

他補充：「鏈上持倉情況仍有支持；交易所結餘呈下降趨勢，交易所買賣基金 (ETF) 資金流趨於穩定並正在改善；穩定幣流動性持續高企。凡此種種均顯示資金正在累積，並可以為更長時間範圍的反彈奠定基礎，而非全面投降。」

Bitget TradFi 旨在建構事件驅動型的交易環境，讓用戶能夠短期參與全球金融工具。 隨著 TradFi 單日交易量達到 20 億美元，Bitget 正在降低傳統市場常見的參與門檻。 此里程碑呼應 Bitget 的宏大全景交易所願景，力求構築統一平台，使用戶得以從容穿梭於各大市場之間，輕鬆買賣全球資產。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「此刻體現財富管理的徹底轉變。 大眾放棄收取高昂費用及佣金的平台，轉投我們這類提供一站式買賣全球資產的平台。 黃金、外匯及股票等代幣化 TradFi 資產，目前在 Bitget 的交易費用屬全球最低之列。」

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中， 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

