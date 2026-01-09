CorlineCorline Biomedical stärker samarbetet med Kardium – genomför riktad emission och upptar lån från Kardium för att mångfaldiga produktionskapaciteten

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en riktad nyemission av 519 566 aktier till teckningskursen 17,79 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om ca 9,24 MSEK (”Emissionen”). Emissionen har beslutats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2025. Teckningskursen innebär en premium om ca 6 % i förhållande till 5 dagars volymviktad genomsnittskurs till och med den 8 januari 2026. Emissionen riktas till det kanadensiska medicinteknikbolaget Kardium Corp ("Kardium"), som Corline redan har ett långvarigt licens- och leveransavtal med. I samband med Emissionen upptar Bolaget även ett lån från Kardium på samma belopp som Emissionen, dvs. 9,24 MSEK ("Lånet"). Emissionen och Lånet tillför således Bolaget totalt ca 18,5 MSEK (före kostnader). I samband med Lånet och Emissionen kommer Kardium vidare att erhålla 199 825 teckningsoptioner på de villkor som framgår nedan. Även teckningsoptionerna ges ut med stöd av nämnda bemyndigande.

Bakgrund

Den 30 september 2025 ingick Corline ett tioårigt licens- och leveransavtal med det kanadensiska medicinteknikbolaget Kardium. Avtalet avser användning av Corlines blodproppshämmande CHS™-teknologi på Kardiums Globe® Pulsed Field System för behandling av hjärtarytmier och Corline har gjort bedömningen att avtalet kommer generera intäkter till Corline överstigande 2 miljarder SEK under avtalstiden och att en omsättning om 200 MSEK förväntas nås inom 5 år.

Parterna har nu fördjupat sitt samarbete ytterligare genom att Kardium tillskjuter 2 MUSD till Corline (motsvarande cirka 18,5 MSEK) för att stödja den nödvändiga kapacitetsökning i Bolagets produktionsanläggning i Uppsala, varav hälften avser Lånet och hälften Emissionen. I samband härmed kommer Kardium även att erhålla teckningsoptioner på de villkor som anges nedan. Likviden kommer att användas av Corline för att öka Bolagets produktionsvolym av CHS-reagenser till motsvarande cirka 20 gånger dagens kapacitet, samt till infrastrukturinvesteringar för anläggningen i Uppsala och utveckling av Bolagets leverantörsnätverk i syfte att säkerställa långsiktig produktionskvalitet.

Om Emissionen

Emissionen omfattar 519 566 aktier – som med den angivna teckningskursen motsvarar cirka 9,24 MSEK (med växelkurs USD/SEK om 9,243) – och ges ut av styrelsen med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 15 maj 2025. Teckningsberättigad är enbart Kardium, som enligt avtal åtagit sig att teckna och betala för aktierna i Emissionen samt för teckningsoptionerna.

Teckningskursen i Emissionen uppgår till 17,79 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om ca 6 procent mot den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om fem (5) handelsdagar fram till och med den 8 januari 2026. Teckningskursen har beslutats av styrelsen efter förhandlingar med Kardium. Enligt styrelsens bedömning är teckningskursen marknadsmässig.

Teckning av aktier i Emissionen ska ske senast den 9 januari 2026. Genom Emissionen tillförs Bolaget cirka 9,24 MSEK före emissionskostnader och innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 64 945,75 SEK till 3 266 639,625 SEK. Antalet aktier ökar från 25 613 551 till 26 133 117.

Emissionen medför en utspädning om 1,99 procent (2,73 procent om även teckningsoptionerna inkluderas), beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Om Lånet

Lånet uppgår till 1 MUSD, motsvarande ca 9,24 MSEK. Räntan uppgår till 10 procent per år. Lånet ska återbetalas linjärt under 18 månader med start den 1 januari 2028. Corline har dock rätt att – utan särskild kostnad eller avgift – återbetala Lånet i förtid. Kardium kommer att erhålla säkerhet för Lånet i form av företagshypotek.

Om teckningsoptionerna

Kardium har rätt att vederlagsfritt teckna 199 825 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ges ut med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2025. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) stamaktie i Corline till en teckningskurs om 19,77 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas till och med den 30 juni 2029. Teckningsoptionerna kommer inte att tas upp till handel.

Motiv och användning av likviden

Nettolikviden från Emissionen och Lånet avses främst användas av Corline för att öka Bolagets produktionskapacitet av CHS-reagenser, samt till infrastrukturinvesteringar för anläggningen i Uppsala och utveckling av Bolagets leverantörsnätverk med målet att säkerställa långsiktig produktionsvolym och -kvalitet. Målet är att fram till 2029 öka Bolagets förmåga att tillverka CHS-reagenser cirka 20 gånger jämfört med dagens kapacitet.

Genom Emissionen stärks partnerskapet mellan Corline och dess största kund Kardium och Corlines insyn i utvecklingen av den viktiga PFA-marknaden ökas. Styrelsen bedömer att detta ytterligare ökar tryggheten och stabiliteten för Bolaget och dess aktieägare. Dessutom ger en tydlig association till Kardium en ökad kännedom om Corline i USA, vilket förbättrar möjligheterna att ytterligare växa på den amerikanska marknaden.

”Corline har varit en pålitlig partner till Kardium under tiden vi har utvecklat ett system i absolut toppklass för behandling av förmaksflimmer. Vår tillväxt hade inte varit möjlig utan starka partners, och denna investering speglar vårt förtroende för Corlines kapacitet och för vår gemensamma framtid. Vi ser fram emot att fördjupa vårt partnerskap och bygga vidare på den starka grund vi har skapat tillsammans”, kommenterar Doug Goertzen, President och COO för Kardium.

”Corlines och Kardiums partnerskap resulterade under hösten 2025 i ett FDA-godkännande och kommersialiseringen av produkten i USA. Nu stärker vi detta ytterligare i syfte att utveckla Corlines förmåga att leverera i stora volymer till medicinteknikmarknaden. Partnerskapet har ömsesidigt positiva effekter för bolagen, i första hand genom att Kardium tydligare kan stödja Corline så att vi växer i takt med den förväntade kraftiga volymuppbyggnaden för Globe-katetern. Dessutom kommer Corline att få hävstång av det stora nätverk inom medicinteknikvärlden som Kardium har byggt upp. Detta underlättar Corlines strategi för att öka antalet medicinteknikkunder och därmed balansera beroendet av enskilda konton, vilket också linjerar med Kardiums målbild”, anger Henrik Nittmar, VD för Corline.

Särskilt om styrelsens överväganden inför Emissionen

Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission. Styrelsen är medveten om att kontantemissioner som huvudregel bör genomföras som företrädesemissioner och har beaktat de riktlinjer som utfärdats av Aktiemarknadens Självregleringskommitté ("ASK"). Enligt riktlinjerna kan det anses godtagbart att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om avvikelsen på objektiva grunder bedöms ligga i aktieägarnas intresse. Efter en samlad bedömning anser styrelsen att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra Emissionen, och de övriga transaktioner som beskrivs ovan, enligt de presenterade villkoren. Styrelsen har i sin bedömning beaktat följande.

Emissionen utgör en del av en förhandlad helhetslösning med Kardium, vilken inte hade kunnat uppnås genom en företrädesemission.

Emissionen möjliggör för Bolaget att fördjupa samarbetet med Kardium, som är en strategiskt viktig partner för Bolaget, vilket inte hade kunnat uppnås genom en företrädesemission.

En företrädesemission hade varit betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader hänförliga till garantiupphandling. Styrelsens utvärdering av olika alternativ har visat att en företrädesemission hade varit väsentligt mer kostsam än Emissionen.

Emissionen genomförs till en teckningskurs som innebär en premie mot rådande marknadskurs (volymviktad genomsnittskurs under 5 handelsdagar). En företrädesemission hade sannolikt erfordrat en rabatt, vilket skulle ha lett till större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Detta har kunnat undvikas genom de nu förhandlade transaktionerna.

Med beaktande av ovanstående har styrelsen bedömt att Emissionen, på de villkor som presenterats ovan, utgör ett bättre alternativ för samtliga aktieägare än en företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är därför att skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudregeln, och att Emissionen får anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl har agerat juridisk rådgivare i samband med ovan beskrivna transaktioner. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Nittmar, verkställande direktör

Tel: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Om Corline

Corline Biomedical AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market (CLBIO), utvecklar och säljer medicintekniska lösningar. Bolaget erbjuder den egenutvecklade produkten CHS™, en avancerad antitrombotisk yta som minskar risken för blodproppar på medicintekniska produkter och därmed förbättrar både säkerhet och funktion. Bolaget driver även utvecklingen av läkemedelskandidaten Renaparin® för regenerativ medicin och organtransplantation. CHS™ har lanserats i USA inom det snabbt växande området för kateterbaserad hjärtarytmibehandling med Pulsed Field Ablation.

