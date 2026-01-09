Alveus Therapeutics annoncerer serie A-financiering på 160 mio. USD til næste generations behandlinger mod fedme og stofskiftesygdomme

Financieringen går til fase 2-udvikling af ALV-100, IND-indsendelse af ALV-200 samt fremme af flere udviklingsprogrammer ALV-100, en bifunktionel GIPR-antagonist/GLP-1R-agonist, udviklet til varig vægtkontrol med bedre kvalitet af vægttab og langsigtet vedligeholdelse Differentieret amylinbaseret pipeline inkl. AMYR3-peptid-agonist (ALV-200) og orale behandlinger med små molekyler

Virksomheden understøttes af et lederteam med indgående og dokumenteret erfaring med stofskiftesygdomme samt udvikling og kommercialisering

Serie A ledet af New Rhein Healthcare Investors, Andera Partners og Omega Funds med deltagelse af Sanofi Capital, Kurma Partners, Avego BioScience Capital og andre investorer i sundhedssektoren

PHILADELPHIA og KØBENHAVN, Danmark, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alveus Therapeutics Inc. (“Alveus”), en klinisk biotech-virksomhed, der udvikler næste generations behandlinger mod fedme og stofskiftesygdomme, annoncerede i dag en Serie A-finansiering på 159,8 mio. USD. Provenuet fra finansieringen vil støtte fase 2-udviklingen af ALV-100, selskabets førende program, samt IND-indsendelser (Investigational New Drug) af flere tidlige navnebeskyttede udviklingskandidater, herunder den meget selektive amylin-peptid-agonist.

Serie A-financieringen ledes af New Rhein Healthcare Investors, Andera Partners og Omega Funds med deltagelse af Sanofi Capital, Kurma Partners, Avego BioScience Capital og andre investorer i sundhedssektoren. Udover finansieringen bliver Jan Van den Bossche, partner i Andera Partners, og Claudio Nessi, adm. direktør i Omega Funds, en del af Alveus' bestyrelse.

“Fedme er en af de hurtigst voksende globale sundhedsudfordringer, og nutidens behandlinger gør det svært for patienterne at vedligeholde deres vægttab over tid,” siger Raj Kannan, CEO i Alveus. “ALV-100 og vores amylin-baserede pipeline bliver udviklet for at opnå varig effekt med mindre hyppig dosering, forbedret tålelighed og markant bedre kropssammensætning og mere meningsfulde resultater. Med topinvestorer og et team, der gentagne gange har ført stofskiftebehandlinger fra idé til marked, er Alveus i en god position til at lede den næste innovationsbølge inden for fedmebehandlinger.”

Oversigt over pipeline

ALV-100 er et bifunktionelt fusionsprotein, GIPR-antagonist/GLP-1R-agonist, udviklet til at give et effektivt og varigt vægttab med forbedret tålelighed samt adressere centrale begrænsninger ved de nuværende, kroniske behandlingsformer.

Alveus’ tidlige portefølje bygger på en meget selektiv amylinbiologi og omfatter injicerbare og orale behandlinger, der er udviklet til at give bedre varighed, tålelighed og resultater for stoftskiftepatienterne. ALV-200, en meget selektiv amylin-receptor 3 (AMYR3) peptid-agonist, er nu i IND-godkendelsesfasen. Alveus’ amylinportefølje omfatter også små orale molekyler samt multifunktionelle formater.

“New Rhein grundlagde Alveus for at samle et verdensklasse team, banebrydende forskning og sætte et urokkeligt fokus på langsigtede patientresultater gennem behandling af stofskiftesygdomme. Med denne Serie A-financiering fremskynder vi udviklingen af behandlinger til en af de største sundhedsøkonomiske byrder, som delvist skyldes den manglende evne til at opretholde et varigt vægttab eller sundhedsresultater.,” siger Nayan Parekh, bestyrelsesformand i Alveus.

“Med prækliniske og kliniske aktiviteter i både USA og Danmark kombinerer Alveus global rækkevidde med stærk eksekvering. Vi er stolte af at stå bag et team med dyb, klinisk indsigt og en ambition om at gøre en varig forskel for den globale sundhed, samtidig med at vi skalerer innovation til den globale scene.,” siger Jan Van den Bossche, partner i Andera Partners.

Claudio Nessi, adm. direktør i Omega Funds tilføjer: “Denne Serie A-finansiering viser vores tillid til Alveus' evne til at sætte nye standarder for behandling af fedme og stofskiftesygdomme, hvilket er i tråd med vores mission om at investere i innovationer, der gør en varig forskel for patienternes liv.”

Ledelsesteam

Med CEO, Raj Kannan, tidligere CEO i i-Mab, Aerie Pharmaceuticals og Chiasma, i spidsen samler Alveus et eksperthold med indgående erfaring med udvikling af lægemidler mod fedme og stofskiftesygdomme, herunder:

Jacob Jeppesen, ph.d. , Chief Scientific Officer og Head of R&D (tidligere vicepræsident og Therapy Area Head, type 2-diabetes og forskning i hjerte-kar-sygdomme, Novo Nordisk)

, Chief Scientific Officer og Head of R&D (tidligere vicepræsident og Therapy Area Head, type 2-diabetes og forskning i hjerte-kar-sygdomme, Novo Nordisk) Brian Bloomquist, ph.d. , Chief Business & Strategy Officer (tidligere vicepræsident, ekstern innovation inden for diabetes, fedme og komplikationer, Eli Lilly)

, Chief Business & Strategy Officer (tidligere vicepræsident, ekstern innovation inden for diabetes, fedme og komplikationer, Eli Lilly) Xiao-Ping Dai, ph.d., Chief Technical Officer (tidligere CTO hos IVERIC, Chief Technologist hos WuXi Advanced Therapies samt flere ledelsesroller hos Celgene og Bristol Myers Squibb)





Om Alveus Therapeutics

Alveus Therapeutics er en klinisk biotech-virksomhed, der udvikler næste generations behandlinger mod fedme og stofskiftesygdomme med fokus på varig effekt, bedre tålelighed og en lavere behandlingsbyrde.

Alveus har hovedkontor i Philadelphia, PA, og forsknings- og udviklingsafdelinger i København, Danmark.

For mere information, se www.alveustx.com

Investorer og presse

Alveus Therapeutics

Presse

Sasha Damouni Ellis, Damouni Group LLC

sasha@damounigroup.com

Investorer

Victoria Igumnova, Meru Advisors LLC

vigumnova@meruadvisors.com