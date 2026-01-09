Selskabsmeddelelse nr. 1 – 2026

København, den 9. januar 2026





Nasdaq Copenhagen A/S godkender afnotering af NTR Holding A/S’ B-aktier

NTR Holding A/S’ (”NTR Holding”) bestyrelse har, jf. selskabsmeddelelse nr. 21 af 19. december 2025, anmodet Nasdaq Copenhagen A/S (”Nasdaq Copenhagen”) om, at NTR Holdings B-aktier slettes fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Nasdaq Copenhagen har imødekommet denne anmodning, og sidste handelsdag med og officielle notering af NTR Holdings B-aktier (ISIN DK0010027671) på Nasdaq Copenhagen er den 16. januar 2026.





For yderligere information kontakt:

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30