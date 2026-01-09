Kaldalón hf.: Tilkynning frá tilnefningarnefnd

Tilnefningarnefnd Kaldalóns gegnir ráðgefandi hlutverki við val á stjórn félagsins og tilnefnir frambjóðendur til stjórnarsetu í félaginu. Nánari upplýsingar um hlutverk tilnefningarnefndar og starfsreglur hennar má finna á vef Kaldalóns .
Tilnefningarnefnd Kaldalóns óskar eftir tillögum að stjórnarmönnum eða tilkynningum um framboð til stjórnarsetu fyrir fyrirhugaðan aðalfund félagsins þann 26. mars næstkomandi. Óskað er eftir því að framangreindar upplýsingar verði sendar á netfang nefndarinnar, tilnefningarnefnd@kaldalon.is, eigi síðar en 30. janúar nk. Framboðum þurfa að fylgja upplýsingar á framboðseyðublaði sem má finna á vef Kaldalóns.
Starfsemi tilnefningarnefndar takmarkar ekki heimild frambjóðenda til að skila inn framboðum innan þess frests sem hlutafélagalög tilgreina, fimm dögum fyrir aðalfund. Tilnefningarnefnd ábyrgist þó ekki að nefndin leggi mat á framboð sem berast eftir 30. janúar nk. Tillögur tilnefningarnefndar og önnur framboð til stjórnarsetu verða kynnt samhliða fundarboði aðalfundar.
Hluthöfum sem vilja eiga fund með tilnefningarnefnd eða koma skilaboðum á framfæri við nefndina í aðdraganda aðalfundar 2026 er bent á að hafa samband við tilnefningarnefnd.