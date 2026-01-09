Communiqué de presse

Atos annonce un partenariat stratégique avec la World DanceSport Federation pour développer son évolution technologique

Paris, France, 9 janvier 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, annonce un partenariat stratégique avec la World DanceSport Federation (WDSF) pour accélérer l'évolution technologique de la fédération à l'échelle mondiale. Cette collaboration marque une étape importante pour les deux organisations, combinant l'expertise d'Atos en innovation dans le numérique et l'engagement de WDSF à étendre et améliorer l'expérience DanceSport pour les athlètes, les fans et toutes les parties prenantes.

La Fédération mondiale de danse sportive (WDSF) est l'organisme directeur internationalement reconnu pour la DanceSport, notamment par le Comité international olympique (CIO). Fondée en 1957 et basée à Lausanne, en Suisse, la WDSF réunit 99 organismes nationaux membres sur cinq continents et supervise une gamme diversifiée de disciplines de danse, de compétitions et de programmes de développement.

Une collaboration marquante

Grâce à ce partenariat, Atos et WDSF lanceront plusieurs projets technologiques conçus pour élever DanceSport à l'échelle internationale.

Les principaux axes de développement incluent la billetterie et sa distribution numérique, les services liés aux compétitions, l’analyse de données et les solutions innovantes d'engagement des fans, soutenant la stratégie digitale à long terme de WDSF.

La première grande initiative menée dans le cadre de ce partenariat a été le développement d'une plateforme personnalisée de billetterie et de distribution pour le WDSF DanceSport Festival, qui s'est tenu du 11 au 13 avril 2025 dans le célèbre Empress Ballroom, Winter Gardens, de Blackpool au Royaume-Uni. L'impact immédiat de la plateforme a été évident pour WDSF, avec une énorme augmentation du nombre de billets vendus dans les 12 premières heures suivant le lancement, établissant une nouvelle référence en matière d'efficacité et d'accessibilité dans la gestion d'événements.

Suite à ce premier déploiement réussi, Atos et WDSF continuent de collaborer sur la billetterie et les services numériques pour les événements majeurs à venir, notamment le WDSF DanceSport Festival Blackpool 2026, prévu du 25 au 29 mars, ainsi que la vente de billets pour le Brisbane World Breaking DanceSport Festival 2026, qui se déroule les 17 et 18 janvier 2026, un événement marquant pour Breaking en Australie et faisant plus largement partie de l'ambition de la WDSF de développer davantage la discipline après ses débuts olympiques réussis à Paris 2024.

Stimuler l'innovation et la croissance

Atos est pleinement en adéquation avec les valeurs fondamentales de DanceSport, renforçant ainsi son engagement envers l'innovation et l'excellence en tant que partenaire stratégique de WDSF. Cette collaboration continuera à proposer des solutions numériques de pointe, notamment une gestion intelligente de la concurrence, des solutions de diffusion améliorées et des plateformes innovantes d'engagement des fans. Ces initiatives visent à renforcer la portée de DanceSport au niveau mondial, et à garantir que le sport reste à la pointe du progrès technologique. L'expertise d'Atos en analyse de données, intelligence artificielle (IA) et expériences numériques immersives ouvre tout un champ de nouvelles possibilités pour DanceSport, préservant son essence tout en embrassant l'avenir.

« Nous sommes ravis de nous unir à la WDSF pour mener la transformation numérique de DanceSport. Ce partenariat reflète notre engagement envers l'innovation, l'excellence et le soutien à la communauté sportive mondiale grâce à des technologies de pointe. Avec WDSF, nous ouvrons de nouveaux horizons pour les athlètes et les fans, garantissant que DanceSport continue de croître et d'inspirer tous ses acteurs », a déclaré Nacho Moros, responsable des événements majeurs chez Atos.

« Ce partenariat avec Atos marque une étape importante dans notre mission d'élargir la portée et l'impact de DanceSport. En intégrant des technologies avancées dans nos compétitions et dans l’expérience vécue par nos athlètes, nous améliorons non seulement l'accessibilité et l'attrait du sport, mais nous établissons aussi de nouvelles normes d'innovation et d'excellence dans le monde entier », a ajouté Shawn Tay, président de la WDSF.

Atos opère une division dédiée aux sports et événements majeurs depuis plus de 30 ans. Son expérience sans pareille dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour les compétitions les plus prestigieuses du monde lui permet d'offrir la flexibilité et l'excellence technologique requises pour tous types d'événements — des tournois locaux aux grands événements iconiques mondiaux. Son rôle en tant que partenaire informatique officiel de l'UEFA pour les compétitions d’équipes nationales de football depuis fin 2022, son partenariat de longue date avec les mouvements olympique et paralympique - depuis 1992 et 2002 respectivement, et les services informatiques fournis avec succès lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, témoignent de l’engagement sans faille d’Atos envers le déploiement de technologies innovantes au service des tous les acteurs du sport. Plus récemment, Atos est devenu le partenaire officiel pour l’innovation de la CONMEBOL, Fédération sud-américaine de football, qui se concentrera sur les compétitions de football des Clubs dans la région.

