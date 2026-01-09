Værdipapirfonden Sparinvest – Korrektion til finanskalender for 2026

Dato for offentliggørelse af årsrapporten for 2025 er blevet ændret, hvorfor der hermed udsendes en korrektion til den af 16. december 2025 udsendte finanskalender.

Begivenhed

 		Dato
Offentliggørelse af årsrapport for 202517. marts 2026
Offentliggørelse af halvårsrapport for 20262. september 2026

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


