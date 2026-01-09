Værdipapirfonden Sparinvest – Korrektion til finanskalender for 2026

Dato for offentliggørelse af årsrapporten for 2025 er blevet ændret, hvorfor der hermed udsendes en korrektion til den af 16. december 2025 udsendte finanskalender.

Begivenhed



Dato Offentliggørelse af årsrapport for 2025 17. marts 2026 Offentliggørelse af halvårsrapport for 2026 2. september 2026

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg