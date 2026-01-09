Værdipapirfonden Sparinvest – Korrektion til finanskalender for 2026

Dato for offentliggørelse af årsrapporten for 2025 er blevet ændret, hvorfor der hermed udsendes en korrektion til den af 16. december 2025 udsendte finanskalender.
|Begivenhed
|Dato
|Offentliggørelse af årsrapport for 2025
|17. marts 2026
|Offentliggørelse af halvårsrapport for 2026
|2. september 2026
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.
Med venlig hilsen
Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg