Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 38 0215 - RIKS 29 0917

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKB 38 0215RIKS 29 0917
Greiðslu-og uppgjörsdagur 14.01.202614.01.2026
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 11.9362.895
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 99,650/6,540102,570/2,752
Fjöldi innsendra tilboða 2915
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 13.4364.145
Fjöldi samþykktra tilboða 2111
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 2111
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 99,650/6,540102,570/2,752
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 100,150/6,480102,670/2,723
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 99,650/6,540102,570/2,752
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 99,943/6,500102,618/2,738
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 100,150/6,480102,670/2,723
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 99,400/6,570102,480/2,778
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 99,893/6,510102,592/2,746
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,131,43

