|Flokkur
|RIKB 38 0215
|RIKS 29 0917
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|14.01.2026
|14.01.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|11.936
|2.895
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|99,650
|/
|6,540
|102,570
|/
|2,752
|Fjöldi innsendra tilboða
|29
|15
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|13.436
|4.145
|Fjöldi samþykktra tilboða
|21
|11
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|21
|11
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|99,650
|/
|6,540
|102,570
|/
|2,752
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|100,150
|/
|6,480
|102,670
|/
|2,723
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|99,650
|/
|6,540
|102,570
|/
|2,752
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|99,943
|/
|6,500
|102,618
|/
|2,738
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|100,150
|/
|6,480
|102,670
|/
|2,723
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|99,400
|/
|6,570
|102,480
|/
|2,778
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|99,893
|/
|6,510
|102,592
|/
|2,746
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,13
|1,43
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 38 0215 - RIKS 29 0917
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
Recommended Reading
-
January 07, 2026 10:38 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
SeriesRIKB 38 0215RIKS 29 0917ISINIS0000037265IS0000037711Maturity Date02/15/203809/17/2029Auction Date01/09/202601/09/2026Settlement Date01/14/202601/14/202610% addition01/13/202601/13/2026 On the...Read More
-
December 29, 2025 10:50 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
Q1/2026 In Q1, Government bonds will be offered for sale in the amount of 40-60 b.kr. market value. The bonds that could conceivably be offered are all benchmark Government issues, and issue size and...Read More