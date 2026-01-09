オープンキャンパス、マディヤ・プラデーシュ州政府およびギークス・オブ・グルクルと提携し、5,000万件の学業記録をデジタル化

オープンキャンパスは、マディヤ・プラデーシュ州の学生・卒業生最大5,000万人分の学修記録をデジタル化する。

この提携では、オープンキャンパスのエデュチェーンのインフラを活用して安全な資格証明を実現する。

オープンキャンパスは、この提携が雇用主の信頼向上、多くの卒業生の就職可能性向上、そして最終的には雇用創出に役立つと考えている。



インド、ボパール発 , Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 教育向けブロックチェーン基盤の金融レイヤーを構築している、コミュニティ主導の分散型自律組織 (DAO) であるオープンキャンパス (Open Campus) は本日、マディヤ・プラデーシュ州政府およびギークス・オブ・グルクル (Geeks of Gurukul) と、同州の5,000万人の学生・卒業生の学修記録をデジタル化する覚書 (MoU) を締結したことを発表した。

左から右へ： バルカトゥラ大学 (Barkatullah University) 財務責任者スマト・サジラ・シディク女史 (Smt. Sageera Siddique)、バルカトゥラ大学学務部長アニル・シャルマ博士 (Dr. Anil Sharma)、バルカトゥラ大学副学長スレシュ・クマール・ジャイン教授 (Prof. Suresh Kumar Jain)、ギークス・オブ・グルクル創設者チンタン・ヴァツァ・ジャ (Chintan Vatsa Jha)、エデュチェーン (Edu Chain) およびオープンキャンパス代表アンキット・ラージ (Ankit Raj)、マディヤ・プラデーシュ州知事シュリ・マングバイ・パテル (Shri Mangubhai Patel)、ギークス・オブ・グルクル代表シルパ・チッタラ (Shilpa Chittara)、マディヤ・プラデーシュ州知事首席秘書官ナヴニート・コタリ博士 (Dr. Navneet Kothari)。

このデジタル化イニシアチブは今後18ヶ月間にわたり、オープンキャンパス、マディヤ・プラデーシュ州政府、およびギークス・オブ・グルクルを代表する合同運営委員会によって監督される。 オープンキャンパスは、マディヤ・プラデーシュ州の大学生および卒業生向けに、検証可能なデジタル資格証明を作成するための基盤インフラを提供する。

本提携では、オープンキャンパスのエコシステムを活用し、検証可能な資格証明、デジタルID、ウォレット、スマートカードを発行することで、学修記録の取得を効率化し、本人確認プロセスを強化する。 雇用主は、安全なブロックチェーンベースの記録にアクセスして迅速に検証できるようになり、管理コストの削減、雇用主の信頼強化、インドの卒業生の就職活動改善が図られる。

オープンキャンパスはまた、マディヤ・プラデーシュ州の学生・卒業生向けに、学生ローン、奨学金、スキルアップ助成金などの教育資金調達オプションを検討する。 この金融レイヤーは、学生・卒業生向けのオープンキャンパスIDオンボーディングプログラムと統合される。一方、安全なデータストレージ、資格証明発行、教育資金調達パートナー向けAPI統合はすべて、オープンキャンパスが立ち上げた教育特化型ブロックチェーンであるエデュチェーン上で管理される。

マディヤ・プラデーシュ州知事シュリ・マングバイ C. パテル (Shri Mangubhai C. Patel) 氏は次のように述べた。「このデジタル化取り組みの規模は、資格証明の方法を変革し、信頼できる雇用市場を育み、数百万人の若手専門家に機会をもたらすことになります。」

オープンキャンパスの社長であるモハメド・エゼルディン (Mohamed Ezeldin) は次のように述べている。「当社では、オープンキャンパスのブロックチェーン資格証明とエデュチェーンの資金調達ソリューションを組み合わせることで、教育と雇用への障壁を取り壊しています。 このプロジェクトはデジタル公共インフラの先例となり、インド全土の他州や世界各国の模範となります。」

検証可能な資格証明や教育資金調達オプションなどに学生がアクセスできるアプリ「OCハブ (OC Hub)」の待機リストに登録するには、educhain.xyz/waitlistにアクセスされたい。

オープンキャンパスについて

オープンキャンパスは、コミュニティ主導のDAOであり、ブロックチェーンを活用した教育向け金融基盤を構築している。 オープンキャンパスDAOの主要貢献者には、アニモカ・ブランズ (Animoca Brands)、タイニータップ (TinyTap)、ニューキャンパス (NewCampus)、ライズイン (RiseIn)、ハッククエスト (HackQuest) が含まれる。 これらの企業は、オープンキャンパスと協力し、革新的なブロックチェーンプロトコルと資金調達イニシアチブを活用することにより、教師、学生、教育機関のために教育システムを強化している。 オープンキャンパスは、消費者向け教育アプリとオンチェーン教育金融 (EduFi) 向けに設計された初の教育向けブロックチェーンであるエデュチェーンを立ち上げた。 エデュチェーンはアービトラム・オービット (Arbitrum Orbit) 上に構築され、エデュトークン (EDU Token) によって駆動されている。

問い合わせ先：info@opencampus.xyz

