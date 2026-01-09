Open Campus, 마디아프라데시주 정부 및 Geeks of Gurukul과 협력해 5천만 건의 학업 기록 디지털화 추진

Open Campus는 마디아프라데시주 내 최대 5천만 명의 학생 및 졸업생 학업 기록을 디지털화할 예정이다.

이번 파트너십은 안전한 자격증명 검증을 위해 Open Campus의 EDU Chain 인프라를 활용한다.

Open Campus는 이번 협력이 고용주 신뢰를 높이고, 다수 졸업생의 고용 가능성을 개선하며, 궁극적으로 일자리 창출을 지원할 것으로 기대하고 있다.



인도 보팔, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 교육을 위한 블록체인 기반 금융 레이어를 구축하는 커뮤니티 주도 탈중앙화 자율조직(DAO)인 Open Campus는 인도 마디아프라데시 (Madhya Pradesh)주 정부 및 Geeks of Gurukul 과 양해각서(MoU)를 체결하고, 마디아프라데시주 내 학생 및 졸업생 5천만 명의 학업 기록을 디지털화하기로 했다고 발표했다.

왼쪽부터 오른쪽으로: 바르카툴라 대학교 재무관리관 사기라 시디크(Smt. Sageera Siddique), 바르카툴라 대학교 등록처장 아닐 샤르마(Dr. Anil Sharma), 바르카툴라 대학교 총장 수레시 쿠마르 자인(Prof. Suresh Kumar Jain), Geeks of Gurukul 설립자 친탄 바차 자(Chintan Vatsa Jha), Edu Chain 및 Open Campus 대표 앙킷 라지(Ankit Raj), 마디아프라데시주 주지사 망구바이 파텔(Shri Mangubhai Patel), Geeks of Gurukul 대표 실파 치타라(Shilpa Chittara), 마디아프라데시주 주지사실 수석비서관 나브니트 코타리(Dr. Navneet Kothari).

이번 디지털화 사업은 Open Campus, 마디아프라데시주 정부, Geeks of Gurukul을 대표하는 공동 운영위원회가 향후 18개월 동안 총괄하게 된다. Open Campus는 마디아프라데시주 내 대학 재학생과 졸업생을 위한 검증 가능한 디지털 자격증명을 생성할 수 있도록 핵심 인프라를 제공할 예정이다.

이번 파트너십은 Open Campus의 생태계를 활용해 검증 가능한 자격증명, 디지털 ID, 지갑, 스마트카드를 발급함으로써 학업 기록 조회를 간소화하고 신원 인증 절차를 고도화한다. 기업들은 빠르게 검증 가능한 안전한 블록체인 기반 기록에 접근할 수 있게 되며, 이를 통해 행정 비용을 절감하고 고용주의 신뢰를 강화하는 동시에 인도 졸업생들의 취업 과정 개선에도 기여할 것으로 기대된다.

Open Campus는 또한 마디아프라데시주 학생과 졸업생을 대상으로 학자금 대출, 장학금, 재교육(업스킬링) 보조금 등 교육 금융 옵션도 함께 모색할 예정이다. 이 금융 레이어는 학생과 동문을 위한 Open Campus ID 온보딩 프로그램과 통합되며, 안전한 데이터 저장, 자격증명 발급, 교육 금융 파트너를 위한 API 연동은 모두 Open Campus가 출범한 교육 특화 블록체인인 EDU Chain에서 관리된다.

마디아프라데시주 주지사인 망구바이 C. 파텔(Mangubhai C. Patel)은 “이번 디지털화 사업의 규모는 자격 검증 방식에 근본적인 변화를 가져와 신뢰할 수 있는 고용 시장을 조성하고, 수백만 명의 젊은 전문 인력에게 새로운 기회를 열어줄 것”이라고 말했다.

Open Campus의 사장인 모하메드 에젤딘(Mohamed Ezeldin)은 “Open Campus의 블록체인 자격증명과 EDU Chain의 금융 솔루션을 결합함으로써 교육과 고용으로 가는 장벽을 허물고 있다”며 “이번 프로젝트는 디지털 공공 인프라의 새로운 선례를 제시하며, 인도 전역의 다른 주와 전 세계 여러 국가에 적용할 수 있는 모델을 제공한다”고 말했다.

검증 가능한 자격증명과 교육 금융 옵션 등을 이용할 수 있는 학생용 앱인 OC Hub의 대기자 명단에 등록하려면 educhain.xyz/waitlist를 방문하면 된다.

Open Campus 소개

Open Campus는 교육을 위한 블록체인 기반 금융 레이어를 구축하는 커뮤니티 주도 DAO다. Open Campus DAO의 핵심 기여자로는 Animoca Brands, TinyTap, NewCampus, RiseIn, HackQuest가 참여하고 있으며, 이들은 혁신적인 블록체인 프로토콜과 자금 조달 이니셔티브를 활용해 교사·학습자·교육기관을 위한 교육 시스템을 고도화하는 데 협력하고 있다. Open Campus는 소비자 대상 교육 앱과 온체인 교육 금융(EduFi)을 위해 설계된 최초의 교육 전용 블록체인인 EDU Chain을 출시했다. EDU Chain은 Arbitrum Orbit위에 구축됐으며 EDU 토큰으로 구동된다.

연락처 정보: info@opencampus.xyz

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7eef6ac7-e49d-41ec-aca6-6103725c179a