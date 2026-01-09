Open Campus bekerjasama dengan kerajaan Madhya Pradesh dan Geeks of Gurukul untuk mendigitalkan 50 juta rekod akademik

Open Campus akan mendigitalkan sehingga 50 juta rekod akademik pelajar dan graduan di Madhya Pradesh.

Kerjasama ini akan memanfaatkan infrastruktur EDU Chain milik Open Campus bagi tujuan pengesahan kredensial yang selamat.

Open Campus percaya bahawa kerjasama ini akan membantu meningkatkan kepercayaan dalam kalangan majikan, memperkukuh kebolehpasaran graduan, serta seterusnya menyokong penciptaan peluang pekerjaan.



BHOPAL, India, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Campus, sebuah organisasi autonomi terdesentralisasi (DAO) yang dipimpin komuniti serta membangunkan lapisan kewangan berasaskan blockchain untuk pendidikan, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan kerajaan Madhya Pradesh dan Geeks of Gurukul bagi mendigitalkan 50 juta rekod akademik pelajar dan graduan di negeri Madhya Pradesh.

Dari kiri ke kanan: Smt. Sageera Siddique, pengawal kewangan Barkatullah University; Dr. Anil Sharma, pendaftar Barkatullah University; Prof. Suresh Kumar Jain, naib canselor Barkatullah University; Chintan Vatsa Jha, pengasas Geeks of Gurukul; Ankit Raj, wakil Edu Chain dan Open Campus; Shri Mangubhai Patel, gabenor Madhya Pradesh; Shilpa Chittara, wakil Geeks of Gurukul; Dr. Navneet Kothari, setiausaha utama kepada gabenor Madhya Pradesh.

Inisiatif pendigitalan itu akan diselia sepanjang tempoh 18 bulan akan datang oleh sebuah jawatankuasa pemandu bersama yang mewakili Open Campus, kerajaan Madhya Pradesh dan Geeks of Gurukul. Open Campus akan menyediakan infrastruktur asas untuk membangunkan kredensial digital yang boleh disahkan bagi pelajar dan graduan universiti di Madhya Pradesh.

Kerjasama ini akan memanfaatkan ekosistem Open Campus untuk mengeluarkan kredensial boleh disahkan, ID digital, dompet dan kad pintar untuk memperkemaskan proses capaian rekod akademik serta mempertingkatkan proses pengesahan identiti. Majikan akan mendapat akses kepada rekod berasaskan blockchain yang selamat dan boleh disahkan dengan pantas, sekali gus mengurangkan kos pentadbiran, memperkukuh keyakinan majikan, serta membantu menambah baik usaha pencarian pekerjaan graduan di India.

Open Campus juga akan meneroka pilihan pembiayaan pendidikan untuk pelajar dan graduan di negeri Madhya Pradesh termasuk pinjaman pelajar, biasiswa serta geran peningkatan kemahiran. Lapisan kewangan ini akan diintegrasikan dengan program pendaftaran Open Campus ID untuk pelajar dan alumni, manakala penyimpanan data yang selamat, pengeluaran kredensial serta integrasi API bagi rakan kongsi pembiayaan pendidikan akan diuruskan sepenuhnya melalui EDU Chain, blockchain berfokuskan pendidikan yang dilancarkan oleh Open Campus.

Yang Berhormat Gabenor Madhya Pradesh, Shri Mangubhai C. Patel, berkata: "Skala usaha pendigitalan ini akan mengubah cara kelayakan disahkan, sekali gus memupuk pasaran pekerjaan yang dipercayai serta membuka peluang bagi jutaan profesional muda."

Mohamed Ezeldin, presiden Open Campus, berkata: "Dengan menggabungkan sistem pengesahan kredensial berasaskan blockchain milik Open Campus dengan penyelesaian pembiayaan EDU Chain, kami sedang merungkai halangan terhadap pendidikan dan pekerjaan. Projek ini menetapkan satu duluan bagi infrastruktur awam digital, sekali gus menawarkan model untuk negeri-negeri lain di seluruh India dan negara-negara di seluruh dunia."

Layari educhain.xyz/waitlist untuk mendaftar dalam senarai tunggu OC Hub, sebuah aplikasi bagi pelajar untuk mengakses kredensial boleh disahkan, pilihan pembiayaan pendidikan dan banyak lagi.

Perihal Open Campus

Open Campus ialah sebuah DAO berteraskan komuniti dan sedang membangunkan lapisan kewangan berasaskan blockchain untuk pendidikan. Penyumbang teras kepada Open Campus DAO merangkumi Animoca Brands, TinyTap, NewCampus, RiseIn dan HackQuest. Bersama-sama, mereka bekerjasama dengan Open Campus untuk meningkatkan sistem pendidikan bagi guru, pelajar dan institusi melalui penggunaan protokol blockchain yang inovatif serta inisiatif pembiayaan. Open Campus telah melancarkan EDU Chain, iaitu blockchain pertama untuk pendidikan yang direka khusus bagi aplikasi pendidikan berorientasikan pengguna serta pembiayaan pendidikan on-chain (EduFi). EDU Chain dibangunkan berasaskan Arbitrum Orbit dan dikuasakan oleh Token EDU.

