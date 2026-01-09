Open Campus 与中央邦政府及 Geeks of Gurukul 建立合作，共同推进 5000 万份学业记录的数字化工作

Open Campus 将为中央邦多达 5000 万名在校生及毕业生的学业记录进行数字化管理。

此次合作将依托 Open Campus 的 EDU Chain 基础设施，实现安全证书验证。

Open Campus 表示，此次合作有望提升雇主对毕业生的信任度，增强毕业生的就业能力，并最终推动更多就业机会的创造。



印度博帕尔, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家由社区主导、致力于为教育构建区块链驱动型金融层的去中心化自治组织 (DAO)，Open Campus 今日宣布已与中央邦政府及 Geeks of Gurukul 签署谅解备忘录 (MoU)，共同推动中央邦 5000 万名学生和毕业生的学业记录数字化。

从左至右： Barkatullah 大学财务主任 Smt. Sageera Siddique、Barkatullah 大学注册主任 Anil Sharma 博士、Barkatullah 大学副校长 Suresh Kumar Jain 教授、Geeks of Gurukul 创始人 Chintan Vatsa Jha、Edu Chain 与 Open Campus 代表 Ankit Raj、中央邦邦长 Shri Mangubhai Patel、Geeks of Gurukul 代表 Shilpa Chittara、中央邦邦长首席秘书 Navneet Kothari 博士。

这项数字化计划将在未来 18 个月内，由代表 Open Campus、中央邦政府和 Geeks of Gurukul 的联合指导委员会进行监督。 Open Campus 将提供底层基础设施，为中央邦各高校的学生和毕业生生成可验证的数字证书。

双方合作将充分利用 Open Campus 的生态系统，发放可验证证书、数字身份、电子钱包和智能卡，以简化学业记录查询流程并提升身份验证效率。 雇主将可以访问基于区块链的安全记录并快速完成验证，从而降低行政成本、增强雇主信任，并帮助印度毕业生更顺利地求职。

Open Campus 还将为中央邦的学生和毕业生探索多样化教育融资方案，包括助学贷款、奖学金及技能提升资助。 这一金融层将与面向学生和校友的 Open Campus ID 注册计划相整合，同时安全数据存储、证书发放及与教育融资合作伙伴的 API 集成，将全部在 Open Campus 推出的专注教育领域的区块链——EDU Chain 上进行管理。

中央邦邦长 Shri Mangubhai C. Patel 阁下表示：“此次数字化工作的规模将彻底革新资格认证方式，打造一个可信赖的就业市场，并为数百万年轻专业人士开辟发展新机遇。”

Open Campus 总裁 Mohamed Ezeldin 表示：“通过将 Open Campus 的区块链证书认证与 EDU Chain 的教育融资解决方案相结合，我们正努力打破教育和就业的壁垒。 这一项目为数字公共基础设施树立了先例，为印度其他各邦乃至全球各国提供了可供借鉴的示范模式。”

访问 educhain.xyz/waitlist，即可注册加入 OC Hub 的等候名单。OC Hub 是一款应用程序，供学生访问可验证证书、教育融资选项等功能。

关于 Open Campus

Open Campus 是一个由社区主导的 DAO，正在为教育构建一个由区块链驱动的金融层。 Open Campus DAO 的核心贡献者包括 Animoca Brands、TinyTap、NewCampus、RiseIn 和 HackQuest。 他们正与 Open Campus 携手合作，利用创新的区块链协议和教育资金方案，为教师、学习者及教育机构优化教育体系。 Open Campus 已推出 EDU Chain——首个为面向终端教育应用和链上教育金融 (EduFi) 而设计的教育专用区块链。 EDU Chain 基于 Arbitrum Orbit 构建，由 EDU Token 提供技术支持。

联系方式：info@opencampus.xyz

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7eef6ac7-e49d-41ec-aca6-6103725c179a