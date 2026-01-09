Open Campus 與中央邦政府及 Geeks of Gurukul 合作數碼化 5,000 萬份學術紀錄

Open Campus 將為多達 5,000 萬名來自中央邦的學生及畢業生的學術紀錄數碼化。

此合作夥伴關係將利用 Open Campus 的 EDU Chain 基礎設施，以進行安全的憑證驗證。

Open Campus 相信，此合作夥伴關係既能增進僱主之間的信任，亦能提升廣大畢業生的就業優勢，最終更有助創造就業。



印度博帕爾, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力為教育領域建構區塊鏈金融層的社群主導型去中心化自治組織 (DAO) Open Campus 今天宣佈，已與中央邦政府及 Geeks of Gurukul 簽署諒解備忘錄 (MoU)，旨在將該邦多達 5,000 萬名學生及畢業生的學歷記錄全面數碼化。

從左至右： Barkatullah 大學財務總監 Sageera Siddique 女士；Barkatullah 大學教務長 Anil Sharma 博士；Barkatullah 大學副校長 Suresh Kumar Jain 教授；Geeks of Gurukul 創辦人 Chintan Vatsa Jha；Edu Chain 及 Open Campus 代表 Ankit Raj；中央邦邦長 Mangubhai Patel 先生；Geeks of Gurukul 代表 Shilpa Chittara；中央邦邦長首席秘書 Navneet Kothari 博士。

這項數碼化計劃將在未來 18 個月內由代表 Open Campus、中央邦政府及 Geeks of Gurukul 的聯合指導委員會監督。 Open Campus 將負責提供基礎設施，為中央邦各大學的學生及畢業生製作出可驗證的數碼憑證。

此合作夥伴關係將借助 Open Campus 的生態系統，發放可驗證憑證、數碼身份、電子錢包及智能卡，以簡化學歷記錄查閱流程，並強化身份驗證流程。 僱主可快速查驗基於區塊鏈技術的安全記錄，此舉既能降低行政管理成本、提升僱主聘用信心，亦能協助印度畢業生求職時更順利。

Open Campus 還將致力為中央邦的學生及畢業生開拓多元教育融資選項，包括學生貸款、獎學金及技能進修津貼。 此金融層將與針對學生及校友的 Open Campus ID 入駐計劃互相結合；同時，安全的數據儲存、憑證簽發以及面向教育融資合作夥伴的 API 整合，均將在 Open Campus 推出的教育專屬區塊鏈 EDU Chain 上妥善管理。

中央邦邦長 Mangubhai C. Patel 先生說道：「此龐大的數碼化工程，將徹底改變資格驗證之道，孕育值得信任的職場環境，並為無數青年專業人士開創機遇。」

Open Campus 總裁 Mohamed Ezeldin 表示：「我們融匯 Open Campus 的區塊鏈憑證認證與 EDU Chain 的金融解決方案，正是為了打破教育與就業之間的壁壘。 此項目為數碼公共基礎設施開創先河，模式可供印度其他邦及世界各國借鑒。」

歡迎瀏覽 educhain.xyz/waitlist，登記加入 OC Hub 的優先體驗名單。此應用程式讓學生輕鬆獲取可驗證憑證、多元教育融資方案等豐富資源。

關於 Open Campus

Open Campus 是由社群主導的 DAO，正為教育建構由區塊鏈驅動的金融層。 Open Campus DAO 的核心貢獻者陣容，匯聚 Animoca Brands、TinyTap、NewCampus、RiseIn 及 HackQuest。 這些合作夥伴正與 Open Campus 共同努力，透過運用創新的區塊鏈協議與資金計劃，提升為教師、學員及教育機構而設的系統。 Open Campus 已推出 EDU Chain，亦即首個為教育而設的區塊鏈，專為面向消費者的教育應用程式及鏈上教育金融 (EduFi) 而精心打造。 EDU Chain 建構於 Arbitrum Orbit 之上，由 EDU 代幣驅動。

