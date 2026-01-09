Til Nasdaq Copenhagen A/S
GlobeNewswire
Humlebæk, den 9. december 2026 Selskabsmeddelelse nr. 1/2026
Finanskalender for 2026
Hermed finanskalender for 2026 for SKAKO A/S:
Årsrapport for 2025 Torsdag den 26. marts 2026
Ordinær generalforsamling Fredag 17. April 2026
Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2026 Torsdag 21. maj 2026
Delårsrapport for 1. halvår 2026 Torsdag 20. august 2026
Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2026 Fredag 23. oktober 2026
Med venlig hilsen SKAKO A/S
Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand
Tlf.: 23 47 56 40