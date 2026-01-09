Finanskalender for 2026

 | Source: SKAKO A/S SKAKO A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S        
GlobeNewswire                                

Humlebæk, den 9. december 2026                                                                               Selskabsmeddelelse nr. 1/2026
                
        

Hermed finanskalender for 2026 for SKAKO A/S:

Årsrapport for 2025                Torsdag den 26. marts 2026

Ordinær generalforsamling                 Fredag 17. April 2026

Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2026         Torsdag 21. maj 2026

Delårsrapport for 1. halvår 2026        Torsdag 20. august 2026

Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2026        Fredag 23. oktober 2026

Med venlig hilsen SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand
Tlf.: 23 47 56 40


