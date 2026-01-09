Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025

Bilan SEMESTRIEL S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HF COMPANY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 26 179
- Solde en espèces: 33 032,83 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|74 534 titres
|320 861,05 €
|1 540 transactions
|VENTE
|62 363 titres
|269 869,59 €
|1 218 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 14 008
- Solde en espèces: 84 024,29 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 15 354
- Solde en espèces: 58 650,34 €
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en
EUR
|TOTAL
|1 540
|74 534
|320 861,05
|1 218
|62 363
|269 869,59
|01/07/2025
|36
|2520
|11669,62
|37
|2332
|10856,63
|02/07/2025
|34
|1823
|8651,78
|25
|1484
|7148,13
|03/07/2025
|32
|2224
|10181,92
|8
|320
|1461,6
|04/07/2025
|23
|1586
|7147,15
|22
|1685
|7733,98
|07/07/2025
|22
|1091
|4914,63
|13
|732
|3341,65
|08/07/2025
|20
|1767
|7705,89
|12
|475
|2086,72
|09/07/2025
|2
|175
|765
|8
|592
|2575,38
|10/07/2025
|17
|917
|3959,42
|6
|536
|2320,93
|11/07/2025
|3
|68
|291,72
|2
|40
|172
|14/07/2025
|17
|1010
|4231,5
|17
|851
|3534,8
|15/07/2025
|15
|1393
|5444,12
|13
|517
|2085,63
|16/07/2025
|12
|664
|2693,58
|19
|708
|2845,95
|17/07/2025
|16
|504
|2041,86
|17
|687
|2794,85
|18/07/2025
|12
|547
|2232,2
|5
|315
|1289,42
|21/07/2025
|13
|1004
|4069,01
|16
|1030
|4260,18
|22/07/2025
|8
|197
|837,37
|10
|145
|627,6
|23/07/2025
|0
|542
|2308,76
|0
|375
|1607,78
|24/07/2025
|15
|516
|2173,03
|7
|323
|1364,87
|25/07/2025
|9
|791
|3352,89
|11
|427
|1818,21
|28/07/2025
|8
|358
|1517,67
|14
|394
|1682,58
|29/07/2025
|10
|452
|1913,72
|9
|426
|1815,7
|30/07/2025
|13
|407
|1715,22
|9
|373
|1580,1
|31/07/2025
|14
|412
|1743,13
|11
|497
|2115,13
|01/08/2025
|24
|804
|3335,64
|7
|201
|849,16
|04/08/2025
|16
|629
|2616,83
|12
|1062
|4455,83
|05/08/2025
|10
|301
|1260,41
|12
|369
|1557,22
|06/08/2025
|8
|252
|1060,89
|13
|404
|1708,92
|07/08/2025
|7
|281
|1184,33
|6
|54
|228,42
|08/08/2025
|4
|674
|2836,8
|8
|668
|2825,37
|11/08/2025
|16
|1372
|5761,3
|21
|1151
|4895,2
|12/08/2025
|16
|334
|1432,26
|29
|1300
|5648,89
|13/08/2025
|12
|888
|3884,2
|8
|572
|2563,13
|14/08/2025
|35
|1753
|7638,52
|15
|968
|4312,25
|15/08/2025
|12
|354
|1573,64
|6
|311
|1384,76
|18/08/2025
|8
|553
|2438,56
|6
|248
|1112,33
|19/08/2025
|7
|132
|585,46
|11
|369
|1651,28
|20/08/2025
|21
|968
|4302,37
|6
|658
|2937,31
|21/08/2025
|16
|876
|3886,2
|17
|763
|3388,71
|22/08/2025
|15
|491
|2187,9
|1
|2
|8,9
|25/08/2025
|16
|482
|2143,5
|12
|329
|1473,69
|26/08/2025
|12
|350
|1540,42
|2
|116
|515,88
|27/08/2025
|9
|909
|3985,42
|15
|646
|2861,07
|28/08/2025
|7
|159
|705,75
|0
|0
|0
|29/08/2025
|6
|456
|2038,23
|10
|912
|4103,54
|01/09/2025
|21
|1215
|5396,06
|10
|425
|1898,73
|02/09/2025
|8
|699
|3140,61
|2
|345
|1545,15
|03/09/2025
|35
|1790
|7795,81
|23
|1044
|4533,05
|04/09/2025
|52
|395
|1714,73
|0
|0
|0
|05/09/2025
|13
|254
|1079,8
|13
|279
|1192,19
|08/09/2025
|16
|703
|2945,43
|9
|270
|1139,59
|09/09/2025
|4
|147
|620,09
|10
|643
|2726,71
|10/09/2025
|8
|993
|4101,09
|8
|960
|4005,89
|11/09/2025
|0
|0
|0
|8
|265
|1117,58
|12/09/2025
|4
|149
|629,63
|1
|5
|21,25
|15/09/2025
|9
|547
|2295,65
|6
|550
|2313,25
|16/09/2025
|13
|286
|1228,11
|26
|1077
|4606,33
|17/09/2025
|5
|223
|967,78
|10
|449
|1961,32
|18/09/2025
|28
|748
|3211,61
|10
|265
|1135,6
|19/09/2025
|6
|120
|515,84
|6
|276
|1187,32
|22/09/2025
|7
|306
|1317,64
|9
|176
|761,82
|23/09/2025
|9
|269
|1153,58
|4
|190
|817,49
|24/09/2025
|13
|950
|4031,61
|4
|115
|494,5
|25/09/2025
|19
|1469
|6085,63
|10
|558
|2322,17
|26/09/2025
|38
|617
|2505,76
|12
|405
|1654,83
|29/09/2025
|13
|435
|1776,4965
|14
|448
|1837,9648
|30/09/2025
|10
|339
|1391,43
|16
|430
|1774,83
|01/10/2025
|14
|368
|1505,49
|12
|239
|978,49
|02/10/2025
|11
|400
|1627,2
|11
|468
|1910,1
|03/10/2025
|4
|154
|629,44
|6
|481
|1966,91
|06/10/2025
|8
|346
|1414,76
|12
|137
|563,65
|07/10/2025
|11
|530
|2169,13
|3
|94
|384,66
|08/10/2025
|5
|160
|654
|5
|382
|1568,22
|09/10/2025
|0
|0
|0
|11
|582
|2415,18
|10/10/2025
|6
|104
|436,86
|10
|445
|1869,71
|13/10/2025
|8
|684
|2980,26
|15
|853
|3720,62
|14/10/2025
|23
|1611
|7032,66
|6
|550
|2391,07
|15/10/2025
|15
|415
|1807,62
|13
|397
|1731,79
|16/10/2025
|13
|443
|1928,91
|10
|643
|2826,44
|17/10/2025
|11
|553
|2410,03
|2
|132
|576,84
|20/10/2025
|4
|247
|1083,98
|15
|802
|3531,85
|21/10/2025
|31
|1071
|4681,56
|14
|325
|1421,13
|22/10/2025
|16
|585
|2559,2
|10
|669
|2952,7
|23/10/2025
|12
|314
|1365,18
|5
|104
|453,5
|24/10/2025
|0
|80
|347,75
|0
|162
|706,63
|27/10/2025
|14
|518
|2255,22
|16
|1242
|5447,04
|28/10/2025
|13
|514
|2244,48
|17
|1519
|6730,84
|29/10/2025
|16
|840
|3662,74
|3
|51
|221,61
|30/10/2025
|9
|405
|1760,29
|9
|813
|3556,96
|31/10/2025
|5
|203
|887,7
|6
|20
|87,78
|03/11/2025
|3
|106
|465,27
|9
|528
|2329,8
|04/11/2025
|9
|483
|2110,61
|3
|214
|938,09
|05/11/2025
|3
|297
|1290,85
|11
|494
|2158,78
|06/11/2025
|12
|688
|2973,12
|2
|243
|1053,7
|07/11/2025
|2
|93
|401,34
|3
|42
|181,54
|10/11/2025
|3
|286
|1233,26
|4
|266
|1150,16
|11/11/2025
|20
|931
|3935,34
|0
|0
|0
|12/11/2025
|13
|404
|1701,53
|21
|1049
|4460,87
|13/11/2025
|9
|468
|1987,46
|18
|874
|3753,39
|14/11/2025
|2
|58
|250,92
|7
|616
|2677,94
|17/11/2025
|16
|914
|3926,36
|15
|1090
|4731,58
|18/11/2025
|6
|249
|1072,29
|4
|179
|776,84
|19/11/2025
|6
|258
|1097,66
|6
|230
|985,48
|20/11/2025
|3
|188
|803,47
|7
|232
|995,33
|21/11/2025
|13
|732
|3120,44
|3
|195
|848,25
|24/11/2025
|6
|160
|675,18
|6
|323
|1372,69
|25/11/2025
|5
|165
|702,16
|5
|262
|1117,46
|26/11/2025
|19
|833
|3489,6
|0
|0
|0
|27/11/2025
|12
|648
|2726,33
|12
|1327
|5583,75
|28/11/2025
|2
|126
|548,1
|19
|1014
|4350,16
|01/12/2025
|16
|1069
|4544,32
|11
|756
|3241,12
|02/12/2025
|10
|259
|1116,76
|2
|5
|21,65
|03/12/2025
|5
|292
|1249,79
|0
|0
|0
|04/12/2025
|7
|297
|1293,94
|15
|1056
|4595,61
|05/12/2025
|0
|619
|2661,45
|0
|171
|732,92
|08/12/2025
|4
|202
|866,6
|5
|189
|813,02
|09/12/2025
|6
|277
|1187,08
|3
|201
|864,3
|10/12/2025
|6
|249
|1061,24
|2
|110
|471,7
|11/12/2025
|5
|327
|1390,53
|0
|0
|0
|12/12/2025
|8
|297
|1255,42
|7
|215
|914,22
|15/12/2025
|4
|100
|423,91
|4
|239
|1016,92
|16/12/2025
|22
|2174
|9046,88
|19
|1061
|4473,18
|17/12/2025
|10
|316
|1318,13
|8
|203
|850,59
|18/12/2025
|6
|189
|787,56
|7
|73
|304,95
|19/12/2025
|4
|193
|813,15
|4
|225
|946,01
|22/12/2025
|8
|353
|1476,56
|3
|113
|472,97
|23/12/2025
|3
|89
|373,8
|8
|197
|830,73
|24/12/2025
|13
|508
|2116,79
|11
|207
|864,27
|29/12/2025
|13
|448
|1857,86
|13
|555
|2316,9
|30/12/2025
|10
|234
|976,95
|4
|316
|1319,55
|31/12/2025
|8
|770
|3222,37
|7
|641
|2690,21
