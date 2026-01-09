Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025

Bilan SEMESTRIEL S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HF COMPANY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 26 179
  • Solde en espèces: 33 032,83 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT74 534 titres320 861,05 €1 540 transactions
VENTE62 363 titres269 869,59 €1 218 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 14 008
  • Solde en espèces: 84 024,29 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 15 354
  • Solde en espèces: 58 650,34 €


 


ANNEXE



 

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL1 54074 534320 861,051 21862 363269 869,59
01/07/202536252011669,6237233210856,63
02/07/20253418238651,782514847148,13
03/07/202532222410181,9283201461,6
04/07/20252315867147,152216857733,98
07/07/20252210914914,63137323341,65
08/07/20252017677705,89124752086,72
09/07/2025217576585922575,38
10/07/2025179173959,4265362320,93
11/07/2025368291,72240172
14/07/20251710104231,5178513534,8
15/07/20251513935444,12135172085,63
16/07/2025126642693,58197082845,95
17/07/2025165042041,86176872794,85
18/07/2025125472232,253151289,42
21/07/20251310044069,011610304260,18
22/07/20258197837,3710145627,6
23/07/202505422308,7603751607,78
24/07/2025155162173,0373231364,87
25/07/202597913352,89114271818,21
28/07/202583581517,67143941682,58
29/07/2025104521913,7294261815,7
30/07/2025134071715,2293731580,1
31/07/2025144121743,13114972115,13
01/08/2025248043335,647201849,16
04/08/2025166292616,831210624455,83
05/08/2025103011260,41123691557,22
06/08/202582521060,89134041708,92
07/08/202572811184,33654228,42
08/08/202546742836,886682825,37
11/08/20251613725761,32111514895,2
12/08/2025163341432,262913005648,89
13/08/2025128883884,285722563,13
14/08/20253517537638,52159684312,25
15/08/2025123541573,6463111384,76
18/08/202585532438,5662481112,33
19/08/20257132585,46113691651,28
20/08/2025219684302,3766582937,31
21/08/2025168763886,2177633388,71
22/08/2025154912187,9128,9
25/08/2025164822143,5123291473,69
26/08/2025123501540,422116515,88
27/08/202599093985,42156462861,07
28/08/20257159705,75000
29/08/202564562038,23109124103,54
01/09/20252112155396,06104251898,73
02/09/202586993140,6123451545,15
03/09/20253517907795,812310444533,05
04/09/2025523951714,73000
05/09/2025132541079,8132791192,19
08/09/2025167032945,4392701139,59
09/09/20254147620,09106432726,71
10/09/202589934101,0989604005,89
11/09/202500082651117,58
12/09/20254149629,631521,25
15/09/202595472295,6565502313,25
16/09/2025132861228,112610774606,33
17/09/20255223967,78104491961,32
18/09/2025287483211,61102651135,6
19/09/20256120515,8462761187,32
22/09/202573061317,649176761,82
23/09/202592691153,584190817,49
24/09/2025139504031,614115494,5
25/09/20251914696085,63105582322,17
26/09/2025386172505,76124051654,83
29/09/2025134351776,4965144481837,9648
30/09/2025103391391,43164301774,83
01/10/2025143681505,4912239978,49
02/10/2025114001627,2114681910,1
03/10/20254154629,4464811966,91
06/10/202583461414,7612137563,65
07/10/2025115302169,13394384,66
08/10/2025516065453821568,22
09/10/2025000115822415,18
10/10/20256104436,86104451869,71
13/10/202586842980,26158533720,62
14/10/20252316117032,6665502391,07
15/10/2025154151807,62133971731,79
16/10/2025134431928,91106432826,44
17/10/2025115532410,032132576,84
20/10/202542471083,98158023531,85
21/10/20253110714681,56143251421,13
22/10/2025165852559,2106692952,7
23/10/2025123141365,185104453,5
24/10/2025080347,750162706,63
27/10/2025145182255,221612425447,04
28/10/2025135142244,481715196730,84
29/10/2025168403662,74351221,61
30/10/202594051760,2998133556,96
31/10/20255203887,762087,78
03/11/20253106465,2795282329,8
04/11/202594832110,613214938,09
05/11/202532971290,85114942158,78
06/11/2025126882973,1222431053,7
07/11/2025293401,34342181,54
10/11/202532861233,2642661150,16
11/11/2025209313935,34000
12/11/2025134041701,532110494460,87
13/11/202594681987,46188743753,39
14/11/2025258250,9276162677,94
17/11/2025169143926,361510904731,58
18/11/202562491072,294179776,84
19/11/202562581097,666230985,48
20/11/20253188803,477232995,33
21/11/2025137323120,443195848,25
24/11/20256160675,1863231372,69
25/11/20255165702,1652621117,46
26/11/2025198333489,6000
27/11/2025126482726,331213275583,75
28/11/20252126548,11910144350,16
01/12/20251610694544,32117563241,12
02/12/2025102591116,762521,65
03/12/202552921249,79000
04/12/202572971293,941510564595,61
05/12/202506192661,450171732,92
08/12/20254202866,65189813,02
09/12/202562771187,083201864,3
10/12/202562491061,242110471,7
11/12/202553271390,53000
12/12/202582971255,427215914,22
15/12/20254100423,9142391016,92
16/12/20252221749046,881910614473,18
17/12/2025103161318,138203850,59
18/12/20256189787,56773304,95
19/12/20254193813,154225946,01
22/12/202583531476,563113472,97
23/12/2025389373,88197830,73
24/12/2025135082116,7911207864,27
29/12/2025134481857,86135552316,9
30/12/202510234976,9543161319,55
31/12/202587703222,3776412690,21

