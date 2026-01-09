Tecan präsentiert auf anstehenden Investorenkonferenzen

Männedorf, Schweiz, 9. Januar 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der nächsten Woche an folgenden Konferenzen teilnehmen und präsentieren wird:
44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference, San Francisco, USA
Datum: 14. Januar 2026
Präsentation: 07:30 Uhr Ortszeit (16:30 Uhr MEZ)
Präsentatorin: Monica Manotas, CEO
Weitere Teilnehmer: Tania Micki, CFO & Martin Brändle, SVP, Corp. Comm. & Investor Relations
Webcast live unter der Rubrik "Investor Overview" auf www.tecan.com.
Eine Aufzeichnung des Webcasts ist nach der Präsentation für einen Zeitraum von 30 Tagen abrufbar.
Octavian Seminar 2026, Davos, Schweiz
Datum: 16. Januar 2026
Teilnehmer: Monica Manotas, CEO
Tania Micki, CFO
Martin Brändle, SVP, Corp. Comm. & Investor Relations
Kein Webcast.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren − von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com
www.tecan.com
Anhang