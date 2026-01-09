Kvika banki hf.: Auglýsing frá tilnefningarnefnd um framboð til stjórnar

Tilnefningarnefnd Kviku banka hf. (Kvika eða fyrirtækið) auglýsir eftir tilnefningum og framboðum til stjórnar Kviku vegna stjórnarkjörs á aðalfundi sem haldinn verður 18. mars 2026.
Hlutverk tilnefningarnefndar er að undirbúa og gera tillögur um frambjóðendur við kjör stjórnar félagsins á aðalfundi þess ár hvert og á þeim hluthafafundum þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. Tillögur nefndarinnar skulu stefna að því að stjórnin sé á hverjum tíma þannig samsett að hún búi að fjölbreyttri þekkingu og reynslu sem nýtist félaginu við stefnumótun og eftirlit í því umhverfi sem félagið starfar á hverjum tíma.
Tilnefningarnefnd hefur ráðgefandi hlutverk við val á stjórnarmönnum hjá Kviku banka hf. og leggur tillögur sínar fyrir hluthafafund þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. Í störfum sínum skal nefndin hafa heildarhagsmuni allra hluthafa félagsins að leiðarljósi.
Allir stjórnarmenn þurfa að fullnægja þeim skilyrðum sem fram koma í samþykktum félagsins og lögum. Starfsreglur tilnefningarnefndar, samþykktir félagsins og önnur gögn eru aðgengileg á heimasíðu Kviku.
Óskað er eftir að tilnefningum eða framboðum til stjórnar félagsins sé skilað til tilnefningarnefndar á þar til gerðu eyðublaði sem má finna hér, ásamt ferilskrá.
Frestur til að skila inn framboðum og tilnefningum til nefndarinnar er 8. febrúar 2026 og skal senda þær á tilnefningarnefnd@kvika.is.
Tilnefningarnefndin mun bjóða áhugasömum einstaklingum að funda með sér að fresti loknum.
Tilnefningum og framboðum til stjórnar sem berast eftir framangreindan frest skal beint til stjórnar félagsins sem metur gildi þeirra og tryggir að þau verði kynnt eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.
Mikilvægar dagsetningar:
8. febrúar - Skila þarf tilnefningum eða framboðum til tilnefninganefndar fyrir lok dags.
25. febrúar - Frestur tilnefninganefndar til að skila skýrslu og tillögum til félagsins.
18. mars - Aðalfundur félagsins 2026
Athugið að störf tilnefningarnefndarinnar og skilafrestur umsókna til hennar takmarka ekki rétt frambjóðenda til að skila inn framboðum til stjórnar félagsins áður en almennur framboðsfrestur rennur út, sem er fimm dögum fyrir aðalfund.
Frekari upplýsingar má finna á heimasíður Kviku, www. kvika.is.
Tilnefningarnefnd Kviku banka hf.