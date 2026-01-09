Kommentaar meedias avaldatud infole seoses 31.12.2025 juhtumiga

Tallinna Vesi selgitab meedias avaldatud teavet seoses 31.12.2025 aset leidnud juhtumiga ettevõtte tegevuses. Ettevõte on juhtunut avalikkuses viivitamatult kommenteerinud ning kinnitab, et intsident oli ajaliselt piiratud ning selle mõju teenuse osutamisele oli lühiajaline.

31. detsembri 2025 õhtul mõjutas Tallinna veevarustust juhtum, mille põhjustas erakordne ilmastikuolude koosmõju. Ülemiste järvel tekkinud nõeljää tekitas korduvalt läbimatu jääseina sissevoolutoru ette, katkestades vee võtmise veepuhastusjaama. Kuivõrd aastavahetusel on veetarbimine tavapärasest suurem, vähenesid kiiresti jaamas olemasolevad veevarud.

Juhtumi tõttu langes veesurve mitmes linnaosas, eeskätt Lasnamäel ja Toompeal, põhjustades häireid veevarustuses.

Tallinna Vesi rakendas koheselt kriisiplaane ning tavapärane veevarustus taastati järk-järgult 01.01.2026 hommikuks. Erakorralisest ilmastikunähtusest tingitud juhtumi käigus pandi reaalsetes tingimustes proovile Tallinna Vee kriisiplaanid ning need toimisid vastavalt kokkulepitud siseprotseduuridele, võimaldades teenuse tavapärase toimimise kiirelt taastada.

Ettevõte on alustanud kriisiplaanide ja siseprotsesside täiendamist, et tugevdada kriisijuhtimist ja tagada veel tõhusam toimepidevus. Lisaks hindab Tallinna Vesi parendusinvesteeringute vajadust, et tõsta juhtunu valguses ettevõtte kriisikindlust.

Tallinna Vee nõukogu kogunes 08.01.2026 erakorralisele koosolekule, kus juhatus andis ülevaate juhtunust ning tutvustas tegevuskava edasisteks sammudeks. Nõukogu korraline koosolek toimub 05.02.2026, kus tehakse otsused täiendavate meetmete kasutuselevõtuks, mis aitaksid vältida samalaadsete juhtumite kordumise tulevikus.

Ettevõtte hinnangul ei mõjuta intsident 2025. ja 2026. aasta majandustulemusi ega ettevõtte finantsseisundit üldisemalt.

Taavi Gröön

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

(+372) 62 62 200