Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 25.661 203,66 5.226.000 2. januar 2026 450 218,00 98.100 5. januar 2026 440 216,00 95.040 6. januar 2026 450 216,00 97.200 7. januar 2026 460 212,00 97.520 8. januar 2026 470 212,00 99.640 9. januar 2026 440 204,00 89.760 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 28.371 204,55 5.803.260

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 80.834 stk., svarende til 3,04% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 87 FED.CO 218 20260102 10:25:31.160729 XCSE 150 FED.CO 218 20260102 11:39:23.059513 XCSE 213 FED.CO 218 20260102 11:52:09.928492 XCSE 439 FED.CO 216 20260105 11:47:16.878080 XCSE 1 FED.CO 216 20260105 11:47:16.910621 XCSE 108 FED.CO 216 20260106 09:48:07.507672 XCSE 342 FED.CO 216 20260106 09:48:07.507672 XCSE 460 FED.CO 212 20260107 10:21:18.173604 XCSE 470 FED.CO 212 20260108 10:05:14.864964 XCSE 368 FED.CO 204 20260109 10:32:47.435134 XCSE 46 FED.CO 204 20260109 10:33:36.391222 XCSE 26 FED.CO 204 20260109 10:46:05.954942 XCSE





