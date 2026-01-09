Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|25.661
|203,66
|5.226.000
|2. januar 2026
|450
|218,00
|98.100
|5. januar 2026
|440
|216,00
|95.040
|6. januar 2026
|450
|216,00
|97.200
|7. januar 2026
|460
|212,00
|97.520
|8. januar 2026
|470
|212,00
|99.640
|9. januar 2026
|440
|204,00
|89.760
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|28.371
|204,55
|5.803.260
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 80.834 stk., svarende til 3,04% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|87
|FED.CO
|218
|20260102 10:25:31.160729
|XCSE
|150
|FED.CO
|218
|20260102 11:39:23.059513
|XCSE
|213
|FED.CO
|218
|20260102 11:52:09.928492
|XCSE
|439
|FED.CO
|216
|20260105 11:47:16.878080
|XCSE
|1
|FED.CO
|216
|20260105 11:47:16.910621
|XCSE
|108
|FED.CO
|216
|20260106 09:48:07.507672
|XCSE
|342
|FED.CO
|216
|20260106 09:48:07.507672
|XCSE
|460
|FED.CO
|212
|20260107 10:21:18.173604
|XCSE
|470
|FED.CO
|212
|20260108 10:05:14.864964
|XCSE
|368
|FED.CO
|204
|20260109 10:32:47.435134
|XCSE
|46
|FED.CO
|204
|20260109 10:33:36.391222
|XCSE
|26
|FED.CO
|204
|20260109 10:46:05.954942
|XCSE
Vedhæftet fil