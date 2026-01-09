Aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Fast Ejendom Danmark Fast Ejendom Danmark

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse25.661203,665.226.000
2. januar 2026450218,0098.100
5. januar 2026440216,0095.040
6. januar 2026450216,0097.200
7. januar 2026460212,0097.520
8. januar 2026470212,0099.640
9. januar 2026440204,0089.760
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner28.371204,555.803.260

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 80.834 stk., svarende til 3,04% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
87FED.CO21820260102 10:25:31.160729XCSE
150FED.CO21820260102 11:39:23.059513XCSE
213FED.CO21820260102 11:52:09.928492XCSE
439FED.CO21620260105 11:47:16.878080XCSE
1FED.CO21620260105 11:47:16.910621XCSE
108FED.CO21620260106 09:48:07.507672XCSE
342FED.CO21620260106 09:48:07.507672XCSE
460FED.CO21220260107 10:21:18.173604XCSE
470FED.CO21220260108 10:05:14.864964XCSE
368FED.CO20420260109 10:32:47.435134XCSE
46FED.CO20420260109 10:33:36.391222XCSE
26FED.CO20420260109 10:46:05.954942XCSE


Vedhæftet fil


Attachments

Meddelelse nr 2 i 2026 (aktietilbagekøbsprogram)

