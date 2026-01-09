Ressources Cerro de Pasco présente un bilan opérationnel, l'avancement de ses projets et les dernières nouvelles concernant la Société

MONTRÉAL, 09 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco est heureuse de présenter un rapport opérationnel et une mise à jour de ses activités, mettant en évidence les principaux travaux réalisés et consolidés dans le cadre du projet de résidus miniers de Quiulacocha, alors que la Société passe à l'étape suivante de la mise en œuvre du projet.

Cette mise à jour s'appuie sur les progrès techniques et en matière d'obtention de permis décrits dans le communiqué de presse du 10 décembre 2025 et reflète l'achèvement et l'intégration de plusieurs programmes clés de la phase 1.

Mise à jour du positionnement du projet

Au cours de l’année 2025, la Société a complété et consolidé les principaux volets techniques, environnementaux et réglementaires nécessaires pour faire progresser de manière significative la préparation du projet Quiulacocha. Pris dans leur ensemble, ces travaux ont permis de réduire les risques liés à l’exécution au sein de la concession El Metalurgista, de renforcer les bases réglementaires et d’établir une voie claire et bien définie pour l’avancement d’une solution globale de retraitement des résidus et de réhabilitation environnementale.

État de préparation technique

La Société a mené à bien des programmes techniques intégrés de phase 1 couvrant la minéralogie, la métallurgie, la rhéologie, les études géotechniques et hydrogéologiques, l’évaluation des risques d’affaissement, ainsi que la validation de l’espacement des forages et des méthodologies de modélisation des ressources. Des programmes de caractérisation métallurgique, réalisés dans plusieurs laboratoires, ont été menés à bien et approfondis, fournissant une base technique clairement définie pour les essais à l'échelle industrielle, l'optimisation du schéma de traitement et les évaluations comparatives d'ingénierie en aval.

Évaluation de la logistique et des infrastructures

En 2025, la Société a mené des études préliminaires sur la logistique et le transport, portant sur la manutention et l’entreposage des concentrés, ainsi que sur les différentes options de transport régional, incluant les solutions routières, ferroviaires et par pipeline. Ces travaux ont alimenté les études comparatives d’ingénierie en aval et continuent d'être raffinés dans le cadre du plan global d’exécution du projet.

Cadre environnemental et de référence achevés

Des programmes de référence environnementale et géochimique ont été menés durant les saisons humide et sèche, avec des campagnes d'échantillonnage réalisées à plus de soixante emplacements. Des études géotechniques et hydrogéologiques préliminaires ont également été menées avec succès, permettant de modéliser la stabilité, d'évaluer les risques et de concevoir le programme de forage de la phase 2.

Avancement des procédures d'autorisation et de contrôle du site

En 2025, la Société a finalisé la déclaration d'impact environnemental (DIA) relative au programme de forage de la phase 1 et a déposé une DIA pour les activités de forage de la phase 2 devant être réalisées dans l'emprise existante de la concession El Metalurgista. Parallèlement, une entente d’utilisation de surface a été conclue avec la communauté de Quiulacocha, afin d'assurer la continuité de l’accès aux activités techniques en cours et à venir.

La Société a également achevé et consolidé les travaux préparatoires techniques, réglementaires et de concertation avec les parties prenantes nécessaires pour appuyer la demande de retraitement des résidus miniers. Ces travaux ont permis d'atteindre un stade avancé de préparation du projet, ce qui permettra de progresser rapidement vers une solution globale de retraitement des résidus et de réhabilitation environnementale, couvrant l’ensemble de l’empreinte des résidus de Quiulacocha. Ils constituent également une étape déterminante dans la formalisation de la position de la Société à l’égard des résidus historiques de la concession El Metalurgista.

Achèvement du programme d’échantillonnage en vrac de phase 1

Du 16 au 19 décembre 2025, CDPR a mené avec succès le programme d'échantillonnage en vrac de la phase 1 sur le site des résidus de Quiulacocha. Des excavations peu profondes ont été réalisées pour obtenir des échantillons de résidus frais et représentatifs.

Environ 12,3 tonnes de matériau brut ont été prélevées, conditionnées, puis transportées vers Lima dans des conditions réfrigérées. Ces matériaux feront l'objet d'analyses chimiques en laboratoire et d'essais métallurgiques afin de soutenir l'évaluation technique en cours, le développement du schéma de traitement et les futures études de mise à l'échelle.

Ce programme d’échantillonnage en vrac constitue une étape clé dans la validation des performances métallurgiques dans des conditions représentatives et soutient les phases subséquentes du développement technique.

Une documentation visuelle de cette campagne est disponible sur les canaux officiels de médias sociaux de la Société, notamment de courtes vidéos illustrant les activités de terrain réalisées dans le cadre de ce programme.

Références visuelles complémentaires :

Facebook (vidéo) : Voir la page Facebook de la Société

Publication sur LinkedIn: Voir la page LinkedIn de la Société

Publication sur X: Voir notre compte X

Mise à jour sur la Société

La Société annonce qu'elle a octroyé un total de 10 600 000 options d'achat d'actions à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants, aux termes de son régime d'options d'achat d'actions. Ces options peuvent être exercées au prix de 0,68 $ CA par action ordinaire, pendant une période de deux ou cinq ans à compter du 16 décembre 2025.

Les options attribuées aux consultants sont acquises sur une période de douze mois. Cette attribution vise à aligner les incitatifs à long terme sur les intérêts des actionnaires, alors que la Société passe à la prochaine étape du développement du projet.

Contrat de consultation

Le 17 novembre 2025, la société a conclu un contrat de consultation avec 1473632 BC Ltd., une société de conseil indépendante basée à Vancouver, pour la prestation de services de conseil stratégique et de développement commercial.

Selon les termes de ce dernier, le consultant a droit à des honoraires de 25 000 $ par trimestre pour une durée initiale d'un an. À l'expiration de cette période, le contrat peut être prolongé sur une base mensuelle avec l’accord des deux parties.

Information technique

M. Alfonso Palacio Castilla, ingénieur agréé MIMMM (ing.) et surintendant de projet pour CDPR, a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Palacio est une personne qualifiée aux fins de l’information fournie en conformité avec Règlement 43-101.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de sa concession minière El Metalurgista, détenue à cent pour cent, dans le centre du Pérou. La concession abrite des résidus et des stocks riches en argent accumulés au cours de plus d’un siècle d’exploitation minière. La stratégie de la société consiste à retraiter et à réhabiliter les déchets miniers historiques afin de créer de la valeur tout en favorisant un développement durable.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web www.pascoresources.com .

Renseignements

Guy Goulet, chef de la direction

Téléphone : +1-579-476-7000

Mobile : +1-514-294-7000

Courriel : info@pascoresources.com

Donna Yoshimatsu

Conseillère stratégique senior, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 722-2456

Courriel : dyoshi@pascoresources.com

Énoncés Prospectifs et Exclusion de Responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective telle que « sera », « attendu », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant les objectifs, buts ou plans futurs de la société, les résultats d’exploration, le potentiel de minéralisation, les estimations des ressources minérales, les estimations des coûts, le calendrier des autorisations gouvernementales, sont fondés sur les estimations de la société et sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la société diffèrent de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs ou informations prospectives. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives. La société ne mettra pas à jour les déclarations ou informations prospectives qui sont incorporées par référence dans le présent document, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.