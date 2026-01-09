Neeiliniame LITGRID AB visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2026 m. sausio 9 d. įvykusiame neeiliniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas šis sprendimas:
1) Dėl LITGRID AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2026-2028 metams
1.1. Audito įmone, kuri atliks 2026 - 2028 m. LITGRID AB finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei vadovybės ataskaitos auditą, išrinkti UAB „KPMG Baltics“, kodas 111494971;
1.2. Nustatyti ne didesnį kaip 425 250 eurų (neįskaitant PVM) atlyginimą už šio sprendimo 1.1. punkte nurodytų audito paslaugų už 2026 - 2028 m. laikotarpį atlikimą.
