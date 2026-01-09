Dėl tarpinės LITGRID AB informacijos skelbimo ir 2026 m. investuotojo kalendorius

LITGRID AB 2026 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti ir sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą tokia tvarka:
• 2026-02-27 skelbiama 2025 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
• 2026-03-25 auditorių patvirtinta 2025 m. Integruota metinė ataskaita, kurią sudaro vadovybės ir tvarumo ataskaitos bei finansinių ataskaitų rinkinys;
• 2026-03-25 pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
• 2026-04-17 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2026-05-08 2026 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
• 2026-08-07 2026 m. 6 mėnesių tarpinė integruota ataskaita;
• 2026-11-06 2026 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.
Daugiau informacijos:
Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė
+370 613 19977