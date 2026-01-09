Kvartalsuppdatering om produktionen för december 2025





Kvartalsproduktion på 43 663 oz AuEq1

Kassa och ädelmetaller vid kvartalsbokslutet 232 miljoner dollar – en ökning med 58 miljoner dollar sedan september

Kvartalsvis guldproduktion på 43 663 AuEq oz, bestående av:1

Mine Group Q2

(1 Oct – 31 Dec 2025) Group YTD2

(1 Jul – 31 Dec 2025) Production Tomingley 22,089 Au oz 40,424 Au oz Costerfield 10,790 Au oz

267 Sb t

11,686 AuEq oz 19,402 Au oz

465 Sb t

21,178 AuEq oz Björkdal 9,888 Au oz 18,468 Au oz Consolidated 42,767 Au oz

267 Sb t

43,663 AuEq oz 78,294 Au oz

465 Sb t

80,070 AuEq oz Sales Consolidated 42,709 Au oz

409 Sb t

44,084 AuEq oz 77,046 Au oz

549 Sb t

79,043 AuEq oz

Kontanter, ädelmetaller och noterade investeringar till ett värde av 246 miljoner australiska dollar Ökning med 55 miljoner australiska dollar från föregående kvartal efter betalning av inkomstskatt för räkenskapsåret 2025 på 11 miljoner dollar. Alkane erhöll också en preliminär betalning på 18 miljoner australiska dollar i början av januari för leveransen av Costerfield-koncentrat som skickades i mitten av december, men där betalningen försenades på grund av julhelgen. Företaget är skuldfritt förutom en utrustningsfinansiering på 22 miljoner australiska dollar per den 31 december 2025.

Försäljning av 42 709 uns guld och 409 ton antimon.

Koncernens prognos för räkenskapsåret 2026 om en produktion på 160 000 till 175 000 AuEq oz till en total kostnad (AISC) på 2 600–2 900 AUD per AuEq oz förblir oförändrad.3



PERTH, Australien, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Ltd (”Alkane”) (ASX:ALK, TSX:ALK, OTC:ALKEF) har producerat 43 663 uns guldekvivalenter under perioden 1 oktober 2025 till 31 december 2025.1 Kontanter (218 miljoner dollar), ädelmetaller (14 miljoner dollar) och noterade investeringar (14 miljoner dollar) uppgick till totalt 246 miljoner australiska dollar vid kvartalets slut. Under kvartalet genomfördes ett säkringsavtal på 8 200 uns guld och inkomstskatten för räkenskapsåret 2025 på 11 miljoner dollar betalades. Ytterligare detaljer kommer att finnas tillgängliga i den fullständiga kvartalsrapporten för december 2025 senare denna månad.

Nic Earner, Managing Director för Alkane, kommenterade:

”Alkane har haft ett stabilt kvartal med en produktion från våra tre gruvor som tillsammans producerade 42 767 uns guld och 267 ton antimon (43 663 uns guldekvivalenter) under kvartalet. 1 Tomingley kommer att producera sina 750 000 uns guld under januari 2026, vilket är ett fantastiskt bevis på teamets förmåga. Vi har ytterligare stärkt vår balansräkning under kvartalet med 246 miljoner australiska dollar i kontanter, ädelmetaller och noterade investeringar vid kvartalets slut.”

OM ALKANE ‐ alkres.com ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid samtliga tre verksamheter.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Varning angående framåtblickande information och uttalanden

Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiella prognoser (tillsammans benämnda ”framåtblickande information”). Faktiska resultat och utfall kan skilja sig väsentligt från det som anges i någon framåtblickande information. Framåtblickande information kan även avse: framtidsutsikter och förväntade händelser, förväntningar avseende prospekteringspotential, produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, investeringsavkastning, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och dess tidpunkter; utfärdande av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; bolagets potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa. Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information. Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset. Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varning.

Resultatmått som inte omfattas av IFRS

Detta meddelande innehåller hänvisningar till sammanlagda underhålls- och förbättringskostnader, vilket är ett mått som inte omfattas av IFRS och som inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är dessa mått kanske inte jämförbara med liknande mått som presenteras av andra företag. De sammanlagda underhålls- och förbättringskostnaderna omfattar totala kontanta driftskostnader, kapital för underhåll av gruvdriften, royaltykostnader och tillskott till avsättningar för markåtervinning. Underhållskapitalet återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla en anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Sammanlagda underhålls- och förbättringskostnader per guldekvivalent uns under en period motsvarar den sammanlagda underhålls- och förbättringskostnaden dividerad med motsvarande antal uns guld som producerats under perioden.

Ansvarsfriskrivning

Alkane har sammanställt detta meddelande utifrån den information som företaget har tillgång till. Ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges avseende skälighet, noggrannhet, fullständighet eller riktighet avseende information, åsikter eller slutsatser som ingår i detta meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter accepterar varken Alkane, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, rådgivare och ombud, eller någon annan person något ansvar, inklusive, utan begränsning, något ansvar som uppstår till följd av fel eller försummelse från någon av dem eller någon annan persons sida, för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband med det. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, en inbjudan, en uppmaning eller någon annan rekommendation avseende teckning, köp eller försäljning av värdepapper, och varken detta meddelande eller något i det ska utgöra grund för något avtal eller åtagande av något slag.

1 Guldekvivalenta uns beräknas genom att multiplicera mängden guld och antimon under perioden med respektive genomsnittligt marknadspris för råvarorna under perioden, lägga ihop de två beloppen för att få fram det ”totala värdet baserat på marknadspriset” och dela det totala värdet med det genomsnittliga marknadspriset för guld under perioden. Dvs. AuEq = ((producerat guld x guldpris/uns) + (producerat antimon med möjlighet till förtidsinlösen x 70 % utbetalningsbarhet x antimonpris/ton)) / (guldpris/uns). Genomsnittliga marknadspriser för guld och antimon är hämtade från LMBA:s dagliga PM-pris (www.lmba.org.uk) respektive Shanghai Metal Market Price (www.metal.com). Genomsnittliga marknadspriser för decemberkvartalet var 6 299 AUD/uns Au och 30 245 AUD/ton Sb och för septemberkvartalet var de 5 283 AUD/uns Au och 33 508 AUD/ton Sb, baserat på en växelkurs mellan AUD och USD på 0,6565 respektive 0,6544.

2 Koncernens produktion hittills i år beräknad på basis av 100 % andel från Tomingley, Costerfield och Björkdal för relevant period. Eftersom sammanslagningen med Mandalay Resources slutfördes den 5 augusti 2025 kommer Alkanes lagstadgade rapporterade produktion för räkenskapsåret 2026 endast att återspegla produktionen från Costerfield och Björkdal från och med det datumet. Se ALK:s meddelande daterat den 9 september 2025 med rubriken ”Alkane offentliggör prognos för räkenskapsåret 2026”.

3 Se ALK:s meddelande daterat den 9 september 2025 med titeln ”Alkane offentliggör prognos för räkenskapsåret 2026” för beräkning av guldekvivalenter i uns och definition av koncernens prognos. Produktionsprognosen på lagstadgad rapporteringsbasis (”Attributable Guidance”) är 155 000–168 000 AuEq-uns för räkenskapsåret 2026. Observera att sammanlagda underhålls- och förbättringskostnader är ett mått som inte omfattas av IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS och är eventuellt inte jämförbart med liknande finansiella mått som redovisas av andra företag. Se ”Icke-IFRS resultatmått” i slutet av detta pressmeddelande.