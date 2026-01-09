Neeiliniame AB „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.
2026 m. sausio 9 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1 Dėl AB „Amber Grid“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2026-2028 metams
1. Audito įmone, kuri atliks 2026 – 2028 m. AB „Amber Grid“ finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei vadovybės ataskaitos auditą, išrinkti KPMG Baltics, UAB, kodas 111494971.
2. Nustatyti ne didesnį kaip 385 875 Eur (neįskaitant PVM) atlyginimą už šio sprendimo 1.1 punkte nurodytų audito paslaugų už 2026 - 2028 m. laikotarpį atlikimą.”
