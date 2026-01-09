SALI Tools ושותפתה האתיופית UKAZ מקימות קרן רווחה ציבורית משותפת, ומעמיקות את מחויבות הקהילה הגלובלית קרן חדשה לתמיכה ביוזמות קהילתיות מקומיות, תוך הרחבת מורשת הפילנתרופיה של המותג

ייוו, סין, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

SALI Tools, מותג גלובלי לכלי עבודה מקצועיים, ערכה היום טקס השקה במטה שלה בייוו, מחוז ג'ג'יאנג, במטרה להקים רשמית את "קרן הרווחה הציבורית המשותפת של SALI ו-UKAZ" לצד שותפתה האתיופית המרכזית, UKAZ. על פי ההסכם, SALI Tools מתחייבת להקצות חלק מהכנסות השנתיות שלה לקרן זו, המוקדשים בלעדית לתמיכה בפרויקטים של רווחת הקהילה המקומית של UKAZ ויוזמות פיתוח באתיופיה. מהלך זה מסמל את שילוב האחריות החברתית התאגידית (CSR) של SALI Tools בשותפויות הגלובליות שלה, תוך אימוץ גישה שיטתית ובת קיימא לתרומה לקהילות בהן היא פועלת.

SALI Tools והשותפה האתיופית UKAZ מקימות קרן רווחה ציבורית משותפת, ומעמיקות את המחויבות הקהילתית הגלובלית.

פיטר הו (Peter Hu), יו"ר SALI Tools, הצהיר בטקס: "אנו מאמינים בתוקף שהצלחה עסקית אמיתית היא חלק בלתי נפרד מרווחת הקהילה. הקמת קרן זו עם UKAZ אינה תרומה חד פעמית, אלא יצירת מנוע ארוך טווח, המונע על ידי גורם מקומי לטובת הציבור. זה מבטיח שהצמיחה שלנו תתורגם לתמיכה מוחשית ומתמשכת בקהילות באתיופיה".

מהלך אסטרטגי המושרש במסורת

הקמת קרן משותפת זו היא הרחבה אסטרטגית של מחויבותה ארוכת השנים של SALI Tools לפילנתרופיה. מאז הקמתה, החברה הציבה באופן עקבי את התרומה לקהילה בליבת ערכיה.

חברת SALI Tools שיתפה פעולה עם המפיצה הארצית שלה באתיופיה כדי לארגן מבצע תרומות אספקה ​​עבור הקהילה המקומית.

נובמבר 2019: SALI Tools שיתפה פעולה עם המפיצה הלאומית שלה באתיופיה לארגון מבצע תרומות לקהילה המקומית.

SALI Tools תרמה באופן יזום 178,000 מסכות.

בתחילת 2020, על רקע מגפה עולמית קשה ומחסור קריטי בציוד מיגון, SALI Tools תרמה באופן יזום 178,000 מסכות. המעשה הזה לא רק סיפק תגובה מהירה לצרכים דחופים, אלא גם הדגים בעוצמה את ערכי הליבה של החברה ואת תחושת האחריות האיתנה שלה, החורגים מעבר לאינטרסים מסחריים ומושרשים עמוק ברווחת הקהילה.

אודות השותפה UKAZ

UKAZ היא שותפה עסקית מרכזית עבור SALI Tools באתיופיה ובאזור מזרח אפריקה הרחב יותר. שתי החברות משתפות פעולה באופן מסחרי הדוק וחולקות מחויבות לפיתוח בר-קיימא מקומי. הקמת קרן משותפת זו תאפשר ל-UKAZ לבצע פרויקטים של רווחת הקהילה בצורה גמישה וברת-קיימא יותר, בהתבסס על צרכים מקומיים.

אודות SALI Tools:

SALI Tools היא מותג גלובלי מוביל בתחום פתרונות כלי עבודה מקצועיים, המקדישה את עצמה לאספקת מוצרים איכותיים ומגוונים למשתמשים ברחבי העולם. עם תיק מוצרים נרחב, היא ביססה השפעה משמעותית של המותג בשווקים גלובליים רבים. תוך שאיפה למצוינות מסחרית, SALI Tools נותרת איתנה במחויבותה לאחריות חברתית תאגידית, מתוך אמונה שהערך ארוך הטווח של ארגון טמון ביצירת ערך משותף לעובדיה, ללקוחותיה ולחברה.

תמונות הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/509fde59-ce8b-4f12-ae8a-7fdcc67ca48b



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de040a70-8716-4d61-a6be-8174961cca6e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de7d7dc3-779c-497b-9e9d-09ce1caabf8e