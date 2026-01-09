Foreslået ændring i bestyrelsen i AaB A/S

NASDAQ Copenhagen A/S



Børsmeddelelse nr. 2026/01

Aalborg, 9. januar 2026



I forlængelse af børsmeddelelse 2025/24 udsendt 4. november 2025, vedrørende indledt arbejde for en kapitaludvidelse og en kommende indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling for at opnå aktionærernes bemyndigelse til denne, foreslås Kenneth Cortsen som nyt medlem af bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S, mens Ole Jan Kappmeier udtræder.



Ændringen i bestyrelsen ønskes gennemført på den ekstraordinære generalforsamling.



- Kenneth Cortsens rolle i bestyrelsen kan blive at bidrage med strategiske input og perspektiver på samspillet mellem sport, økonomi og langsigtet værdiskabelse. Vi byder disse kompetencer velkommen og takker Ole Jan Kappmeier for hans bidrag i bestyrelsen, udtaler AaB’s bestyrelsesformand Jesper Brøchner Thing.



I lighed med tidligere udmeldt vil yderligere information om den kommende ekstraordinære generalforsamling og kapitaludvidelse blive offentliggjort, så snart den foreligger.



