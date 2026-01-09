Telus porte un coup dur aux entreprises et aux communautés canadiennes en ce début d’année

BURNABY, British Columbia, 09 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le géant des télécommunications Telus a marqué le début de la nouvelle année en portant un coup dur à l’économie des communautés canadiennes, l’entreprise ayant annoncé une nouvelle vague d’offres de départ volontaire, dans le cadre de suppressions massives d’emplois au pays au cours de la dernière décennie.

Telus, qui a supprimé des milliers d’emplois à travers le Canada au cours des dernières années, a proposé près de 700 offres de départ volontaire supplémentaires à sa main-d’œuvre canadienne, dont plus de 500 membres du Syndicat des Métallos.

Les dernières suppressions d’emplois visent le personnel de Telus Affaires en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, a indiqué Michael Phillips, président de la section locale 1944 des Métallos, qui représente quelque 4 000 salarié.e.s de Telus. Les employé.e.s qui ont reçu une offre de départ volontaire ont moins de deux semaines, jusqu’au 21 janvier, pour prendre leur décision.

« De nouvelles compressions chez Telus nuiront aux communautés et à l’économie canadienne, et ne feront qu’aggraver le mécontentement croissant des Canadiennes et Canadiens à l’égard de la qualité des services offerts par les entreprises de télécommunications », a affirmé Michael Phillips. Il a souligné que les plaintes des clients de Telus auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision ont augmenté de 62 % en 2025 par rapport à 2024.

« Les Canadiennes et Canadiens ne sont pas satisfaits de la qualité des services actuellement, et les suppressions d’emplois chez Telus ne vont pas aider », a poursuivi Michael Phillips.

Le gouvernement canadien, qui réglemente les entreprises du secteur des télécommunications à l’échelle nationale, a peu fait pour freiner la perte d’emplois ou répondre aux préoccupations croissantes concernant la qualité des services, a-t-il ajouté.

« Le gouvernement fédéral ne cesse de répéter que nous avons un problème de productivité au Canada. Il devrait veiller à assurer une meilleure qualité des services de télécommunications, plutôt que de rester les bras croisés pendant que des sociétés comme Telus suppriment des services aux entreprises », a fait valoir Michael Phillips.

Le Syndicat des Métallos et ses alliés syndicaux et politiques continueront de faire pression sur le gouvernement fédéral pour protéger les emplois canadiens et l’intégrité de l’infrastructure nationale de télécommunications, a-t-il conclu.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitables, y compris de bons salaires, avantages sociaux et régimes de retraite.

