Le CN fait état du transport des céréales en décembre

MONTRÉAL, 09 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd’hui un nouveau record mensuel pour le transport de céréales en décembre, marquant ainsi son quatrième mois record consécutif. Le CN a transporté plus de 2,82 millions de tonnes métriques de céréales de l’Ouest canadien le mois dernier, dépassant de plus de 80 000 tonnes métriques son précédent record de décembre, établi en 2020.

Le CN a également établi un record de transport de céréales au cours d’une même année civile en 2025. Dans l’Ouest canadien, le CN a transporté plus de 31,3 millions de tonnes métriques, dépassant le précédent record de 30,9 millions de tonnes métriques établi en 2020. Dans l’ensemble du Canada, le CN a expédié plus de 32,7 millions de tonnes métriques de céréales, dépassant ainsi le record historique de 32,25 millions de tonnes métriques établi en 2024.

« Les agriculteurs canadiens ont produit des récoltes de céréales record. Grâce à une exécution cohérente et à une étroite collaboration tout au long de la chaîne d’approvisionnement en céréales, les cheminots du CN ont soutenu l’acheminement de ces volumes vers les marchés. Ces résultats ont contribué à un autre mois record et à une autre année record consécutive en 2025 pour le transport des céréales à travers le Canada. »

- Janet Drysdale, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction des Affaires commerciales



Plan d’exploitation hivernale du CN

Le CN poursuit la mise en œuvre de son plan d’exploitation hivernale sur l’ensemble de son réseau alors que les mois plus froids ont commencé. Pour plus de renseignements et de détails sur les solutions proactives mises en place par l’entreprise, veuillez consulter le Plan d’exploitation hivernale 2025-2026.

