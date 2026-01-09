Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 9 janvier 2026,

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ASSYSTEM S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY) à Kepler Cheuvreux, en date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 10 903 titres
  • 842 698.88 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 520
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 528
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 43 079 titres pour 1 872 571.29 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 43 617 titres pour 1 908 637.73 €

Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 11 441 titres
  • 802 309.97 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 444
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 323
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 80 317 titres pour 3 114 213.43 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 76 852 titres pour 2 992 189.41 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 22 970 titres
  • 923 444.41 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Fort de 60 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 8 000 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 13 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s'engage dans le développement de l'électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l'hydrogène vert. Le Groupe contribue également à développer les usages de l'électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.
Assystem est actuellement classé dans le top 3 des groupes d'ingénierie nucléaire au monde.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACT
Malène Korvin
Directrice financière
Tél : 01 41 25 29 00

 Achats Ventes
 Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR
Total1 52043 0791 872 571.29 1 52843 6171 908 637.73
01/07/202513 47719 871.82 4 1144 774.32
02/07/202522 56723 405.76 37 90737 658.64
03/07/20252 1004 225.00 15 32913 956.18
04/07/20256 24510 319.40 5 1506 349.50
07/07/202529 63426 621.66 13 35615 037.44
08/07/202511 50020 585.00 8 80333 099.66
09/07/20253 1004 235.00 17 59725 426.23
10/07/20255 2008 490.00 ---
11/07/202519 55023 463.00 24 75032 047.50
14/07/2025371 25553 776.75 221 30555 997.55
15/07/202520 45019 345.50 261 00143 273.23
16/07/202520 50021 805.00 3 1506 640.50
17/07/20258 25010 880.00 17 60026 268.00
18/07/202518 56724 840.27 12 45019 795.50
21/07/202520 63327 763.38 14 57025 051.50
22/07/202510 25110 953.64 8 2219 699.69
23/07/20258 33414 645.90 29 70931 224.36
24/07/20254 2008 916.00 16 60027 018.00
25/07/20258 30014 364.00 351 15055 395.50
28/07/202517 65031 135.00 12 45021 694.50
29/07/202510 40019 272.00 19 45021 789.00
30/07/20253 1507 260.00 11 30014 550.00
31/07/202512 25012 105.00 11 27013 130.10
01/08/202518 45021 465.00 2 713 412.26
04/08/202516 50023 225.00 12 25011 655.00
05/08/20252 1004 640.00 14 35116 507.53
06/08/202510 2029 534.40 14 39918 932.55
07/08/20252 9432.27 5 22911 017.19
08/08/202515 39018 614.70 8 1507 185.00
11/08/202512 50223 970.50 15 28113 558.25
12/08/20258 2009 470.00 9 25011 925.00
13/08/202521 65031 453.50 18 58028 251.80
14/08/202510 30014 454.00 21 65031 408.00
15/08/202519 45021 712.50 13 40219 472.88
18/08/20254 1004 810.00 2 1004 845.00
19/08/20251 148.40 13 39819 513.94
20/08/202515 50023 880.00 ---
21/08/20257 2009 620.00 2 1507 270.50
22/08/20252 502 400.00 10 35016 954.00
25/08/202521 60028 902.00 20 50024 170.00
26/08/2025371 09950 861.72 15 35016 324.00
27/08/20257 30013 854.00 5 2009 268.00
28/08/202511 30013 776.00 5 25011 545.00
29/08/202512 45020 371.50 3 1506 900.00
01/09/20253 502 280.00 8 40018 264.00
02/09/202515 45020 241.00 ---
03/09/202516 33014 543.10 1 5220.75
04/09/2025--- 6 29513 047.85
05/09/20259 35015 596.00 11 23110 316.46
08/09/20259 35015 550.50 14 46920 936.16
09/09/20259 33515 081.70 11 35015 767.50
10/09/20253 1155 175.00 5 1004 525.00
11/09/20251 144.60 9 30013 635.00
12/09/20251 502 310.00 10 32715 189.15
15/09/20258 25011 700.00 13 37317 527.27
16/09/202515 35116 212.69 ---
17/09/2025631 88080 633.20 321 15350 028.67
18/09/202522 38116 863.06 16 51522 829.95
19/09/202511 25011 095.00 10 28212 619.50
22/09/202517 65028 327.00 9 35115 352.74
23/09/202520 40017 004.00 4 1506 469.50
24/09/20256 1506 385.50 9 35014 948.50
25/09/20254 2008 560.00 7 25110 782.96
26/09/20255 2008 660.00 7 24910 826.52
29/09/202511 30012 807.00 ---
30/09/20255 2008 470.00 12 30012 780.00
01/10/202516 50121 422.76 12 35115 089.49
02/10/202517 50021 160.00 27 75031 972.50
03/10/202515 47019 913.90 6 1506 480.00
06/10/202512 65026 851.50 21 40116 681.60
07/10/20254 1506 240.00 6 984 113.06
08/10/202522 50020 745.00 14 52121 663.18
09/10/202519 50520 932.25 18 39316 348.80
10/10/202524 65026 624.00 13 27411 318.94
13/10/20258 36414 843.92 29 66627 292.68
14/10/202516 48119 538.22 4 1004 073.00
15/10/20253 1004 070.00 12 25210 314.36
16/10/20258 35114 320.80 12 34814 264.52
17/10/202515 49919 940.04 6 1004 010.00
20/10/20257 2138 558.34 19 35014 108.50
21/10/202510 1566 274.32 17 25010 140.00
22/10/202511 55022 495.00 25 57323 493.00
23/10/2025--- 16 82333 956.98
24/10/20259 60024 774.00 10 30012 519.00
27/10/20256 25010 490.00 20 31113 077.55
28/10/20258 24610 302.48 5 562 353.68
29/10/2025--- 30 58225 095.84
30/10/202511 45019 467.00 16 35615 407.68
31/10/2025--- 24 33514 592.60
03/11/202519 70030 380.00 18 55023 925.00
04/11/202518 50421 304.08 ---
05/11/20256 2018 251.05 2 283.20
06/11/202514 2088 490.56 4 1536 256.17
07/11/202515 47219 045.20 12 35214 287.68
10/11/20257 2008 096.00 12 1967 987.00
11/11/20258 1506 139.50 18 44918 480.84
12/11/20254 1506 270.00 8 2008 380.00
13/11/202521 30212 635.68 5 2058 601.80
14/11/202514 24810 207.68 7 1596 584.19
17/11/20253 7294.00 9 28612 014.86
18/11/202515 44318 477.53 10 35915 124.67
19/11/202516 45418 927.26 7 34914 612.63
20/11/202529 56723 796.99 15 50421 218.40
21/11/202530 44218 219.24 10 27711 489.96
24/11/202515 38715 607.71 16 49020 090.00
25/11/202513 29612 159.68 22 39516 333.25
26/11/20253 502 080.00 1 341 428.00
27/11/20258 34314 399.14 29 99241 921.92
28/11/20258 2028 623.38 11 27011 553.30
01/12/202529 31213 303.68 13 35015 004.50
02/12/20258 1988 508.06 7 2008 626.00
03/12/20258 25010 765.00 2 1004 323.00
04/12/20257 1476 345.99 17 25811 153.34
05/12/20257 1104 787.20 11 1436 236.23
08/12/20256 1436 176.17 16 32814 372.96
09/12/202520 40217 728.20 9 2079 234.27
10/12/202511 29912 824.11 ---
11/12/20255 1375 829.35 2 1004 295.00
12/12/202515 60025 548.00 13 35915 458.54
15/12/202514 30012 408.00 30 55023 226.50
16/12/20251 143.00 5 2008 610.00
17/12/202517 29912 677.60 4 652 795.00
18/12/20259 1084 502.52 8 1516 311.80
19/12/202510 2018 349.54 9 2008 340.00
22/12/202510 25510 485.60 11 30012 444.00
23/12/20256 1506 229.50 12 2008 356.00
24/12/20254 712 939.40 4 592 454.40
29/12/20254 1245 087.72 ---
30/12/202513 25210 321.92 11 29212 068.36
31/12/20251 492 028.60 8 24910 527.72

