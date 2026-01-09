Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 9 janvier 2026,

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ASSYSTEM S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY) à Kepler Cheuvreux, en date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 903 titres

842 698.88 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 520

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 528

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 43 079 titres pour 1 872 571.29 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 43 617 titres pour 1 908 637.73 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 441 titres

802 309.97 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 444

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 323

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 80 317 titres pour 3 114 213.43 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 76 852 titres pour 2 992 189.41 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 970 titres

923 444.41 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Fort de 60 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 8 000 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 13 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s'engage dans le développement de l'électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l'hydrogène vert. Le Groupe contribue également à développer les usages de l'électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem est actuellement classé dans le top 3 des groupes d'ingénierie nucléaire au monde.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACT

Malène Korvin

Directrice financière

Tél : 01 41 25 29 00

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1 520 43 079 1 872 571.29 1 528 43 617 1 908 637.73 01/07/2025 13 477 19 871.82 4 114 4 774.32 02/07/2025 22 567 23 405.76 37 907 37 658.64 03/07/2025 2 100 4 225.00 15 329 13 956.18 04/07/2025 6 245 10 319.40 5 150 6 349.50 07/07/2025 29 634 26 621.66 13 356 15 037.44 08/07/2025 11 500 20 585.00 8 803 33 099.66 09/07/2025 3 100 4 235.00 17 597 25 426.23 10/07/2025 5 200 8 490.00 - - - 11/07/2025 19 550 23 463.00 24 750 32 047.50 14/07/2025 37 1 255 53 776.75 22 1 305 55 997.55 15/07/2025 20 450 19 345.50 26 1 001 43 273.23 16/07/2025 20 500 21 805.00 3 150 6 640.50 17/07/2025 8 250 10 880.00 17 600 26 268.00 18/07/2025 18 567 24 840.27 12 450 19 795.50 21/07/2025 20 633 27 763.38 14 570 25 051.50 22/07/2025 10 251 10 953.64 8 221 9 699.69 23/07/2025 8 334 14 645.90 29 709 31 224.36 24/07/2025 4 200 8 916.00 16 600 27 018.00 25/07/2025 8 300 14 364.00 35 1 150 55 395.50 28/07/2025 17 650 31 135.00 12 450 21 694.50 29/07/2025 10 400 19 272.00 19 450 21 789.00 30/07/2025 3 150 7 260.00 11 300 14 550.00 31/07/2025 12 250 12 105.00 11 270 13 130.10 01/08/2025 18 450 21 465.00 2 71 3 412.26 04/08/2025 16 500 23 225.00 12 250 11 655.00 05/08/2025 2 100 4 640.00 14 351 16 507.53 06/08/2025 10 202 9 534.40 14 399 18 932.55 07/08/2025 2 9 432.27 5 229 11 017.19 08/08/2025 15 390 18 614.70 8 150 7 185.00 11/08/2025 12 502 23 970.50 15 281 13 558.25 12/08/2025 8 200 9 470.00 9 250 11 925.00 13/08/2025 21 650 31 453.50 18 580 28 251.80 14/08/2025 10 300 14 454.00 21 650 31 408.00 15/08/2025 19 450 21 712.50 13 402 19 472.88 18/08/2025 4 100 4 810.00 2 100 4 845.00 19/08/2025 1 1 48.40 13 398 19 513.94 20/08/2025 15 500 23 880.00 - - - 21/08/2025 7 200 9 620.00 2 150 7 270.50 22/08/2025 2 50 2 400.00 10 350 16 954.00 25/08/2025 21 600 28 902.00 20 500 24 170.00 26/08/2025 37 1 099 50 861.72 15 350 16 324.00 27/08/2025 7 300 13 854.00 5 200 9 268.00 28/08/2025 11 300 13 776.00 5 250 11 545.00 29/08/2025 12 450 20 371.50 3 150 6 900.00 01/09/2025 3 50 2 280.00 8 400 18 264.00 02/09/2025 15 450 20 241.00 - - - 03/09/2025 16 330 14 543.10 1 5 220.75 04/09/2025 - - - 6 295 13 047.85 05/09/2025 9 350 15 596.00 11 231 10 316.46 08/09/2025 9 350 15 550.50 14 469 20 936.16 09/09/2025 9 335 15 081.70 11 350 15 767.50 10/09/2025 3 115 5 175.00 5 100 4 525.00 11/09/2025 1 1 44.60 9 300 13 635.00 12/09/2025 1 50 2 310.00 10 327 15 189.15 15/09/2025 8 250 11 700.00 13 373 17 527.27 16/09/2025 15 351 16 212.69 - - - 17/09/2025 63 1 880 80 633.20 32 1 153 50 028.67 18/09/2025 22 381 16 863.06 16 515 22 829.95 19/09/2025 11 250 11 095.00 10 282 12 619.50 22/09/2025 17 650 28 327.00 9 351 15 352.74 23/09/2025 20 400 17 004.00 4 150 6 469.50 24/09/2025 6 150 6 385.50 9 350 14 948.50 25/09/2025 4 200 8 560.00 7 251 10 782.96 26/09/2025 5 200 8 660.00 7 249 10 826.52 29/09/2025 11 300 12 807.00 - - - 30/09/2025 5 200 8 470.00 12 300 12 780.00 01/10/2025 16 501 21 422.76 12 351 15 089.49 02/10/2025 17 500 21 160.00 27 750 31 972.50 03/10/2025 15 470 19 913.90 6 150 6 480.00 06/10/2025 12 650 26 851.50 21 401 16 681.60 07/10/2025 4 150 6 240.00 6 98 4 113.06 08/10/2025 22 500 20 745.00 14 521 21 663.18 09/10/2025 19 505 20 932.25 18 393 16 348.80 10/10/2025 24 650 26 624.00 13 274 11 318.94 13/10/2025 8 364 14 843.92 29 666 27 292.68 14/10/2025 16 481 19 538.22 4 100 4 073.00 15/10/2025 3 100 4 070.00 12 252 10 314.36 16/10/2025 8 351 14 320.80 12 348 14 264.52 17/10/2025 15 499 19 940.04 6 100 4 010.00 20/10/2025 7 213 8 558.34 19 350 14 108.50 21/10/2025 10 156 6 274.32 17 250 10 140.00 22/10/2025 11 550 22 495.00 25 573 23 493.00 23/10/2025 - - - 16 823 33 956.98 24/10/2025 9 600 24 774.00 10 300 12 519.00 27/10/2025 6 250 10 490.00 20 311 13 077.55 28/10/2025 8 246 10 302.48 5 56 2 353.68 29/10/2025 - - - 30 582 25 095.84 30/10/2025 11 450 19 467.00 16 356 15 407.68 31/10/2025 - - - 24 335 14 592.60 03/11/2025 19 700 30 380.00 18 550 23 925.00 04/11/2025 18 504 21 304.08 - - - 05/11/2025 6 201 8 251.05 2 2 83.20 06/11/2025 14 208 8 490.56 4 153 6 256.17 07/11/2025 15 472 19 045.20 12 352 14 287.68 10/11/2025 7 200 8 096.00 12 196 7 987.00 11/11/2025 8 150 6 139.50 18 449 18 480.84 12/11/2025 4 150 6 270.00 8 200 8 380.00 13/11/2025 21 302 12 635.68 5 205 8 601.80 14/11/2025 14 248 10 207.68 7 159 6 584.19 17/11/2025 3 7 294.00 9 286 12 014.86 18/11/2025 15 443 18 477.53 10 359 15 124.67 19/11/2025 16 454 18 927.26 7 349 14 612.63 20/11/2025 29 567 23 796.99 15 504 21 218.40 21/11/2025 30 442 18 219.24 10 277 11 489.96 24/11/2025 15 387 15 607.71 16 490 20 090.00 25/11/2025 13 296 12 159.68 22 395 16 333.25 26/11/2025 3 50 2 080.00 1 34 1 428.00 27/11/2025 8 343 14 399.14 29 992 41 921.92 28/11/2025 8 202 8 623.38 11 270 11 553.30 01/12/2025 29 312 13 303.68 13 350 15 004.50 02/12/2025 8 198 8 508.06 7 200 8 626.00 03/12/2025 8 250 10 765.00 2 100 4 323.00 04/12/2025 7 147 6 345.99 17 258 11 153.34 05/12/2025 7 110 4 787.20 11 143 6 236.23 08/12/2025 6 143 6 176.17 16 328 14 372.96 09/12/2025 20 402 17 728.20 9 207 9 234.27 10/12/2025 11 299 12 824.11 - - - 11/12/2025 5 137 5 829.35 2 100 4 295.00 12/12/2025 15 600 25 548.00 13 359 15 458.54 15/12/2025 14 300 12 408.00 30 550 23 226.50 16/12/2025 1 1 43.00 5 200 8 610.00 17/12/2025 17 299 12 677.60 4 65 2 795.00 18/12/2025 9 108 4 502.52 8 151 6 311.80 19/12/2025 10 201 8 349.54 9 200 8 340.00 22/12/2025 10 255 10 485.60 11 300 12 444.00 23/12/2025 6 150 6 229.50 12 200 8 356.00 24/12/2025 4 71 2 939.40 4 59 2 454.40 29/12/2025 4 124 5 087.72 - - - 30/12/2025 13 252 10 321.92 11 292 12 068.36 31/12/2025 1 49 2 028.60 8 249 10 527.72

Pièce jointe