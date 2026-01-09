DÉKUPLE : Calendrier indicatif de communication financière 2026





Calendrier indicatif de communication financière 2026



Paris, le 9 janvier 2026 (17h45) - Le Groupe DÉKUPLE, leader européen de la communication et du data marketing, publie son calendrier de communication financière pour l’année 2026.

Publication Date Chiffre d'affaires annuel 2025 Vendredi 27 février 2026 (après bourse) Résultats annuels 2025 Lundi 30 mars 2026 (avant bourse) Rapport annuel 2025 Jeudi 16 avril 2026 (après bourse) Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 Mardi 26 mai 2026 (avant bourse) Assemblée générale Vendredi 12 juin 2026 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2026 Lundi 31 août 2026 (avant bourse) Résultats semestriels 2026 /

Rapport financier semestriel Lundi 28 septembre 2026 (avant bourse) Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026 Lundi 23 novembre 2026 (avant bourse)

Le calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modification.



À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 750 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 218 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 200 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

www.dekuple.com

